: Mio padre che torna a casa con Sorrisi e Canzoni, l'intervista a Rtl, ristampano gli album de La Fame di Camilla e… - forbiddentodie_ : Mio padre che torna a casa con Sorrisi e Canzoni, l'intervista a Rtl, ristampano gli album de La Fame di Camilla e… - all_music_it : Primi instore di Ermal Meta per Non abbiamo armi: tutti gli eventi firma copie - miparevastrano : Mapppovero Ermal, non fa in tempo ad annunciare i primi instore (specificando che sono i primi) e torme di scatenat… - Martiwolflove : RT @OptiMagazine: Primi instore di @MetaErmal per #Nonabbiamoarmi: tutti gli eventi firma copie - OptiMagazine : Primi instore di @MetaErmal per #Nonabbiamoarmi: tutti gli eventi firma copie -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 30 gennaio 2018) Idisono ufficiali. L'artista di Fier sarà in tour per presentare il suo nuovo disco di inediti, che rilascerà il 9 febbraio, nel quale sarà inclusa anche la canzone sanremese Non mi avete fatto niente. Si parte immediatamente dopo il Festival di Sanremo, con la prima data fissata il 13 di febbraio alla Discoteca Laziale di Roma. Glicontinuano a Firenze, Bologna, Milano e Genova. L'avventura diin riviera avrà inizio il 6 febbraio, anche segli artisti scelti da Claudio Baglioni hanno già raggiunto il Teatro Ariston per le prove con l'orchestra. L'artista di Vietato Morire sarà in gara con Fabrizio Moro, col quale porta il brano Non mi avete fatto niente, ma dopo il Festival ognuno porterà avanti le proprie esperienze da solista. Il disco di prossima uscita, che arriva a un anno esatto da Vietato Morire, sarà ...