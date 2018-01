Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup | i risultati dell’8° turno

Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup - i risultati della quinta giornata : I campioni in carica di STLex si sono imposti per 3 a 0 sulla squadra di Gianni Origoni Grippo Cappelli. L'articolo Prata & Mastrale Lawyers’ Tennis Cup, i risultati della quinta giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La startup sarda citata da Steve Jobs è stata comPrata da Ernst & Young : Ernst & Young ha acquisito Applix, l'ex startup specializzata nello sviluppo di soluzioni mobile, piattaforme e app per aziende e istituzioni fondata da Claudio Somazzi. La cifra dell'investimento non è stata rivelata, ma da quanto risulta ad Agi l'azienda nel 2016 ha raggiunto un fatturato di circa sei milioni di euro e in cinque anni ha acquisito tre aziende per completare il proprio modello di business. Nata ...