Postino tiene in casa 570Kg di lettere

Da almeno otto anni non consegnava la posta. Nel garage e nel soggiorno di casa aveva accumulato plichi e lettere per un totale di 570 chili. E' successo a Vicenza. Il Postino, 56 anni, napoletano,è stato denunciato.Tra il materiale mai consegnato: pubblicità per le elezioni regionali, lettere di banche, avvisi dell'Agenzia delle entrate,bollette telefoniche e dell'Enel, contravvenzioni, comunicazioni della Rai. "E' il più ingente sequestro di materiale postale mai effettuato in Italia", afferma la polizia postale.(Di martedì 30 gennaio 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Postino tiene