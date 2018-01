Porto di Ostia | legale | false ricostruzioni su Luca Gramazio

Il presidente di Unindustria : 'Il Porto e una scuola per chef - ecco come rilanciare Ostia' : Riportare Roma a Ostia e Ostia a Roma. Dopo il commissariamento durato due anni, dopo le ultime vicende legate alla lotta alla criminalità (clan Spada e dintorni), è l'esigenza più sentita sul ...

Roma - a fuoco il Portone del circolo Pd di Ostia : indaga lantiterrorismo : Il portone del circolo Pd di Ostia è andato a fuoco nella notte. A darne notizia è il senatore dem Stefano Esposito, già commissario del partito sul litorale Romano. "Ieri la bella manifestazione ...

Ostia - a fuoco il Portone del circolo democratico : È stato dato fuoco nella notte al portone del circolo Pd di Ostia. A denunciare l'accaduto è il senatore dem Stefano Esposito, che su Twitter ha postato la foto e il messaggio: "Ieri la bella manifestazione antimafia. Stanotte hanno dato fuoco al portone del circolo Pd di Ostia".Ieri, infatti, per la prima volta tutte le forze politiche (centrodestra, M5S e Pd) sono scese in piazza per dire "no" alla ...

Ostia - fiamme al Portone del circolo Pd : Roma, 17 nov. (AdnKronos) - E' stato dato alle fiamme nella notte il portone del circolo Pd di Ostia. A darne notizia è il senatore dem Stefano Esposito in un tweet, in cui posta anche una foto dell'ingresso della sede incendiato. "Ieri la bella manifestazione antimafia. Stanotte - scrive Esposito -

Ostia - incendiato il Portone del circolo Pd. Il ministro Orlando : “Vile intimidazione” : È andato a fuoco nel corso della notte il portone del circolo Pd di Ostia. Lo ha annunciato su Twitter il senatore dem Stefano Esposito, che è anche commissario del partito sul litorale romano. L’episodio è avvenuto a poche ore di distanza dalla manifestazione di Libera ed Fnsi contro le mafie e per la libertà di stampa, per rispondere all’aggressione subita dalla troupe di Nemo da parte di Roberto Spada, ora detenuto in carcere di ...

Nella notte qualcuno ha dato fuoco al Portone della sede del PD di Ostia : Nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha dato fuoco al portone della sede del PD di Ostia. Proprio ieri si era svolta a Ostia una manifestazione contro la mafia e per la libertà di stampa, organizzata dal sindacato dei The post Nella notte qualcuno ha dato fuoco al portone della sede del PD di Ostia appeared first on Il Post.

Ostia - a fuoco il Portone del circolo Pd : 8.45 Il portone del circolo Pd di Ostia (RM) è andato a fuoco la notte scorsa. A darne notizia è il senatore Dem Stefano Esposito, già commissario del partito sul litorale romano. "Ieri la bella manifestazione antimafia - scrive su twitter - stanotte hanno dato fuoco al portone del circolo Pd di Ostia". Domenica è in programma il ballottaggio per l'elezione del nuovo presidente del Municipio.