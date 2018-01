Politano | il Sassuolo apre al Napoli

Politano - vertice Napoli-Sassuolo : oggi si decide : Importante vertice nel pomeriggio per Matteo Politano. Il d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli, incontrerà l'a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per definire la trattativa per l'esterno cresciuto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore - Sassuolo assalto a Babacar : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

Sassuolo - Politano resta in Emilia : sfuma l’ipotesi Napoli : Sassuolo, Politano resta in Emilia: sfuma l’ipotesi Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo, Politano resta IN Emilia – sfuma l’ipotesi Napoli per Mattia Politano. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista potrebbe dunque rimanere in Emilia almeno fino a giugno. Politano RIMANE FINO A GIUGNO Su di lui ...

Politano AL NAPOLI? / Calciomercato news - il giocatore dovrebbe rimanere al Sassuolo : POLITANO al NAPOLI? Calciomercato news, scontro con la Juventus per l'esterno offensivo del Sassuolo. Schermaglie tra i partenopei e i bianconeri, ma Marotta si defila sul calciatore?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:34:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - il Sassuolo pensa al sostituto : D'Alessandro in pole : Politano al Napoli? Calciomercato news, scontro con la Juventus per l'esterno offensivo del Sassuolo. I bianconeri pronti ad alzare la loro offerta, i neroverdi cercano il sostituto(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:45:00 GMT)

Sassuolo - Carnevali : “Politano vuole il Napoli ma non credo sarà l’ultima sua gara qui” : Matteo Politano spinge per andare al Napoli. A togliere qualsiasi dubbio sulla volontà del giocatore è stato pochi minuti fa l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il dirigente neroverde ha rivelato il desiderio dell’ala degli emiliani: “Non credo sarà l’ultima gara di Politano. Ci sono tante voci, ma per il momento […] L'articolo Sassuolo, ...

Calciomercato Napoli - prima offerta per Politano. Ma il Sassuolo vuole di più : Napoli-Politano: comincia la trattativa. A pochi giorni dalla chiusura del Calciomercato, gli azzurri sono pronti a fare sul serio per portare a casa il sì del Sassuolo per l'esterno classe 1993. ...

Juventus - Orsolini al Sassuolo per sbloccare l’affare Politano : Juventus, Orsolini al Sassuolo per sbloccare l’affare Politano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Orsolini AL Sassuolo – La Juventus fa sul serio per Mattia Politano. I bianconeri, prima del match contro il Chievo, per bocca di Beppe Marotta hanno espresso pubblicamente l’interesse per il centrocampista neroverde. Su Politano ...

Calciomercato Sassuolo - Carnevali : "Politano? Vuole andare al Napoli" : REGGIO EMILIA - " Politano ? Vuole andare al Napoli " . Così, ai microfoni di Sky prima di Sassuolo-Atalanta, l'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni Carnevali . Sull'attaccante classe 1993 ...

Ad Sassuolo : 'Politano vuole il Napoli' : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, fa il punto ai microfoni di Sky Sport sulla situazione dell'attaccante a pochi minuti dalla partita contro l'Atalanta. 'Lui vuole andare via, ...