In serata sulla facciata principale di Palazzo Pirelli, proposto per ospitare la sede dell'Agenzia del farmaco europea è comparsa, per iniziativa della Giunta regionale, la scritta "Ema a". La foto del grattacieloè stata postata dal governatore lombardo Maroni sui suoi profili social. "Se Amsterdam non in grado di dare una sede adeguata all'Ema -scrive Maroni-c'è: il #pronto e disponibile. Con la salute dei cittadini non si scherza!".(Di martedì 30 gennaio 2018)