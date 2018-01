Petrolio chiude in calo a Ny a 64 | 50 dlr

Petrolio : chiude in calo a Ny a 65 - 51 dlr : NEW YORK, 25 GEN - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,20% a 65,51 dollari al barile.

Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,32% a 63,62 dollari al barile.

Il Petrolio chiude poco mosso a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,03% a 63,95 dollari al barile.

Addio a Petrolio e gas - la Banca Mondiale chiude i rubinetti degli investimenti : PARIGI - A due anni dalla firma dell'accordo di Parigi i leader mondiali sono riuniti per stanziare maggiori risorse e favorire così il passaggio all'energia verde. Abbandono dei combustibili fossili...

Petrolio - chiude in rialzo a 57 - 6 dlr : NEW YORK, 5 DIC - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,32% a 57,62 dollari al barile.

Petrolio chiude in calo a 57.4 dollari : NEW YORK, 4 DIC - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,5% a 57,47 dollari al barile.

Petrolio : chiude in netto rialzo a Ny : WASHINGTON, 22 NOV - Il Petrolio chiude in netto rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano il 2,13% % a 58,04 dollari al barile.