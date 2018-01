Per Okwonkwo c' è la fila in B

Serie A Bologna - Okwonkwo : "I gol sono Per mia mamma" : Così l'attaccante: ' sono molto contento non solo per i miei gol, ma soprattutto per la squadra, tornata alla vittoria contro Verona e Sampdoria dopo quattro sconfitte - spiega la punta a Sky Sport - ...

Infortunio Okwonkwo - problema fisico Per il calciatore del Bologna : Infortunio Okwonkwo – Si è conclusa la 13^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Bologna che si sono affrontate in un importante scontro per la salvezza, tre punti fondamentali per i rossoblu. L’Hellas passa in vantaggio con Cerci reazione ospite, si sblocca anche Destro, l’attaccante può risultare fondamentale nelle prossime partite. Passano 10 minuti e la squadra di Pecchia passa in vantaggio grazie a Caceres. ...