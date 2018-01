Pastore all' Inter? Calciomercato news | Ausilio e Sabatini frenano Il Psg apre al

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Inter - Ausilio allontana Pastore : 'Tra il dire e il fare c'è di mezzo tanto'. Trattativa fallita ? : Notizie sul tema Spal-Inter 1-1: Paloschi beffa i nerazzurri sul finale , Video e Gol, Dove vedere Spal-Inter in diretta tv e streaming Calciomercato Inter, Pastore chiama i nerazzurri: 'Sono stato ...

Inter - Spalletti : 'Pastore è bravo - ma ci manca la lotta' : ...quando vincevamo c'erano questi momenti di vuoto nei quali non riuscivamo a sviluppare le nostre qualità individuali e collettive e cominciavamo a perdere palloni banali - ha detto a Premium Sport -. ...

Inter - Ausilio : 'A Pastore piace l'Inter e all'Inter piace Pastore - ma tra il dire e il fare…' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio dichiara: 'Le dichiarazioni di Pastore? Siamo contenti che un campione come lui veda l'Inter come una positiva opportunità. A noi Pastore ci è ...

PSG - Emery : 'Pastore all'Inter? Nessuna novità : per me deve restare ma decide lui' : Unai Emery, il tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato dal centro sportivo di Saint-Germain-en-Laye, nel corso della trasmissione di BeIN Sport France 'Dimanche Ligue 1' . Ecco le sue parole su Javier Pastore e sul suo possibile approdo all 'Inter: 'E' vero che il mercato è aperto e qualcosa può succedere. Io però ho parlato con Antero ...

Inter - Spalletti : "Pastore? Ne parliamo... Rafinha jolly - sta bene e mi ha sorpreso" : uno di quei giocatori che la società ha sentito, con i direttori ne stiamo parlando". Interpellato da PremiumSport alla vigilia della trasferta contro la Spal, Luciano Spalletti non si nasconde e apre ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - Juventus pensa a Carrasco - Pastore strizza l'occhio all'Inter

Calciomercato Inter - Pastore alla scoperto sul ritorno in Italia : le ultime : Pastore apre ad un trasferimento all’Inter, al termine della gara del Psg contro il Montpellier il calciatore ha dato importanti indicazioni: “Qua sto molto bene, sono molto contento, considero Parigi la mia città. Ma onestamente non so cosa farò, sono in una situazione difficile. La cosa principale che voglio è quella di giocare con maggiore continuità per cercare di essere convocato per la Coppa del Mondo. Qualora dovessi partire ...

Inter - Spalletti : 'Torniamo a vincere. Pastore? Un gran giocatore'. Convocato Rafinha : 'Dopo aver trovato il pareggio con la Roma, ci siamo accontentati e non mi è piaciuto. Siamo nelle condizioni di dover fare assolutamente dei risultati per raggiungere l'obbiettivo, non ci si può ...

Inter - Spalletti : 'Pastore? Buono per tenere unito il gregge' : MILANO - ' Pastore? È un grande calciatore. Non vado a Interferire nelle trattative di mercato. Ne abbiamo parlato, ma abbiamo parlato anche di altre situazioni ': lo dice il tecnico dell'Inter ...

Spal-Inter, Spalletti: "Il mio futuro è all'Inter. Dalbert? Non lo manderemo via. Pastore? E' uno che…"