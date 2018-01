Parassiti nel pane | 7 persone denunciate

Corea del Nord - disertore scappa a Sud : “Nel suo corpo dieci Parassiti e un verme lungo 30 centimetri” : E’ fuggito dalla Corea del Nord ed è arrivato in Corea del Sud lunedì 13 novembre. Ma le condizioni del disertore NordCoreano, pur essendo stabili, non sono rassicuranti. A preoccupare non sono soltanto le numerose ferite da arma da fuoco riportate durante la fuga in varie parti del corpo, dalle spalle alle ginocchia. In cura da giorni presso un ospedale nei pressi di Seul, una volta passato sotto i ferri, il ventenne è risultato avere nel ...