Opinione dell' esperto | le controversie ai negoziati di Sochi sulla Siria sono naturali

L' Opinione di Carlo Rippa/ Il devastante fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia : L'abusivismo edilizio , vero e proprio malcostume italico, particolarmente diffuso al Sud, ha danneggiato e continua a danneggiare l'ambiente, l'economia, il paesaggio e la cultura della legalità e del rispetto delle regole. Nel nostro Paese la stessa percezione di illegalità dell'abusivismo edilizio è considerata talmente lieve che il reato ...

La fine della Sicilcassa - l'Opinione di Angiolo Alerci : Tutte queste operazioni sono avvenute in un periodo normale della nostra economia. Quanto è accaduto in tempi più recenti ha avuto l'alibi dell'effetto crisi. In una mia nota del 31 luglio 2016, ...