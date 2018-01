Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Federico Pellegrino e la doppia chance. Sorpresa staffetta? : speranze: tante. Certezze: un paio. L’Italfondo si avvicina con circospezione a PyeongChang nel bel mezzo di una stagione che ha ribadito quanto già si sapeva alla vigilia. Per le medaglie olimpiche il vero candidato è sempre lui, Chicco Pellegrino che arriva all’appuntamento a Cinque Cerchi con alle spalle una serie di risultati confortanti nelle sprint. In realtà nella gara individuale a tecnica classica, quella che assegnerà il titolo ...

Olimpiadi Invernali 2018 : data e orario cerimonia di apertura e mascotte : Il countdown verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang sta per esaurirsi. A breve comincerà la rassegna dei cinque cerchi in Corea del Sud. Le date da segnare sul calendario saranno quelle dal 9 al 25 febbraio 2018. C’è grande attesa per l’appuntamento, che andrà ad assegnare 102 medaglie d’oro tra le varie discipline. In attesa di scoprire se l’Italia porterà a casa qualche podio, andiamo ad approfondire il programma della cerimonia di ...

PyeongChang 2018 - storia delle Olimpiadi : gli atleti che hanno vinto medaglie sia alle Olimpiadi estive sia a quelle invernali : Se vincere medaglie olimpiche a più riprese è un’impresa non da poco, ancora più eccezionale è salire sul podio dei Giochi sia nella rassegna estiva che in quella invernale. Il primo a riuscirci fu lo svedese Gillis Grafström, che approfittò però del programma olimpico di Anversa 1920, che vedeva il pattinaggio di figura inserito nel calendario dei Giochi estivi (invero erano le uniche Olimpiadi allora esistenti). Medagliato d’oro in ...

Olimpiadi Invernali 2018 - gli italiani in gara. Tutti i convocati : Ecco gli iscritti della Federazione Italiana Sport invernali , FISI, . BIATHLON , 10, +1 riserva in Italia Uomini , 5, : Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik ...

Petizione e appello al Coni : "Olimpiadi Invernali senza carne di cani e gatti" : ... maiali e tutti gli altri animali che ogni giorno muoiono per mano umana da quest'altra parte del mondo. Tutti gli animali, indipendentemente dalla specie di appartenenza, amano, sentono e soffrono ...

Mirko Felicetti - la scheda e il palmares – Snowboard – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mirko Felicetti Data di nascita: 15 luglio 1992 Luogo di nascita: Cavalese Specialità: Snowboard alpino (PGS) palmares: cinque podi in Coppa del Mondo Partecipazioni alle Olimpiadi: Sochi 2014 Precedenti alle Olimpiadi: 39mo a Sochi 2014 Società/gruppo sportivo: U.S. Monti Pallidi A.S.D. Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: superare il primo turno Foto: FB Snowboard World Cup

Come vedere le Olimpiadi Invernali 2018 in diretta streaming : Questo offre la possibilità agli abbonati di guardare le Olimpiadi invernali 2018 in diretta streaming sulle piattaforme online delle due emittenti. Per vedere le Olimpiadi invernali di PyeongChang ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Austria. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere. Sci alpino ago della bilancia : Paese faro dello sci alpino, l’Austria punterà su questa disciplina per confermarsi tra le migliori dieci del medagliere ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, come avviene ininterrottamente da Calgary 1988. In effetti, la nazionale alpina ha vinto più della metà delle sue medaglie olimpiche Invernali nello sci alpino (114 su 218). Leader assoluto della squadra austriaca sarà Marcel Hirscher, capitano di una nazionale di sci ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti i convocati dell’Italia. 121 atleti presenti - 2 le riserve : Non vi sono più dubbi. La squadra italiana in partenza per PyeongChang ed affrontare l’avventura dei Giochi Olimpici Invernali 2018 è ormai fatta. Saranno 121 gli atleti iscritti, ai quali si aggiungono due riserve (una in Italia nel Biathlon e una in Corea nel Bob) a comporre il contingente italiano in Corea del Sud. Dei 121 azzurri, 48 saranno donne, sfiorando il 40% di presenze (39,66). Complessivamente 89 (più due riserve) sono gli ...

Andalo : al via le Olimpiadi Invernali over 50 : Soprattutto, ha evidenziato l'aspetto fondamentale dello sport: il senso di squadra, un senso di unione che supera le singole diversità, perché far parte di una squadra significa sentire su di sé il ...

Sci freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Klotz e Thanei per la sorpresa : L’Italia schiererà quattro atleti nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si affida esclusivamente a quattro rappresentanti dello ski cross vista l’assenza di Silvia Bertagna. Siegmar Klotz e Stefan Thanei sono delle autentiche mine vaganti che in giornata di grazia possono davvero far saltare il banco anche se non sono mai saliti sul podio in Coppa del Mondo. A completare il contingente ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 20 convocati dell’Italia. Svelati gli ultimi 5 nomi - spazio a Buzzi e Vinatzer : Oggi la Fisi ha comunicato il contingente completo dell’Italia di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale sarà presente in Corea del Sud con 20 atleti: 11 uomini e 9 donne. La maggior parte del contingente era già stata svelata nei giorni scorsi ma mancano ancora cinque nomi da ufficializzare: al termine delle gare di Lenzerheide e Garmisch sono state prese le decisioni definitive. Al maschile trova ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati ed i partecipanti di tutte le Nazionali. Le entry list complete : Sono oramai state ufficializzate tutte le convocazioni nel Pattinaggio di figura per i prossimi Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Tra le stelle internazionali, lo spagnolo Javier Fernández, la coppia d’artistico tedesca Aliona Savchenko / Bruno Massot ed i danzatori francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron sono stati tra i primi atleti che hanno visto il loro pass ufficializzato dalle rispettive federazioni Nazionali. In seguito ...