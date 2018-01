: Peggio di una fenice zombie. La pulizia della sedia nel 2013 non ha insegnato proprio nulla #serviziopubblico… - Fly_amos : Peggio di una fenice zombie. La pulizia della sedia nel 2013 non ha insegnato proprio nulla #serviziopubblico… - COOPapERino21 : La tristezza di avere un "nonno" della patria... - MPenikas : NyTimes : "Berlusconi è tornato come nonno della patria" - ciccolombo : NyTimes : "Berlusconi è tornato come nonno della patria" - HuffPostItalia : NyTimes : "Berlusconi è tornato come nonno della patria" -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 30 gennaio 2018) Silvio"non è più lo zimbellopolitica europea". È tornando "reinventandosi con successoil". L'establishment europeo è talmente preoccupato "dall'imprevedibile e arrabbiato Movimento 5 Stelle" che al confrontosembra un vecchio "saggio e moderato statista". È questa, in sintesi, la lettura che il New York Times dà del ritorno del Cavaliere sul podiopolitica italiana, un fatto allo stesso "sorprendente e per nulla sorprendente", se si considera che "ha "condizionato e desensibilizzato l'elettorato" italiano per decenni.", 81 anni, è. Ancora. Il suo sorriso è più luminoso, le sue guance sono colorate e tesela pasta Silly Putty (un gioco basato su polimeri di silicone, ndr) e i suoi capelli sono rigenerati in un casco in stile Ken (il ...