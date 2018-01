Nuovo aggiornamento PUBG aggiunge coperture in Miramar e correzioni bug

Nuovo aggiornamento LG G6 : V11i per no brand Italia - antipasto prima di Oreo : Momento particolare per i possessori di LG G6 no brand Italia, il cui dispositivo in queste ore suona la carica per la ricezione di un Nuovo aggiornamento, contraddistinto dalla sigla V11i, naturale evoluzione del precedente V11g, di cui vi parlammo nel mese di dicembre. Questa volta, a differenza dell'ultima, il colosso coreano ha saputo fare meglio, incorporando all'interno del pacchetto la patch di sicurezza del mese attualmente in corso, ...

[PC]Rilasciato Hoxs64 v1.0.9.7 : l’emulatore del Commodore 64 ritorna con un Nuovo aggiornamento : Il vecchio home computer Commodore 64,uscito nel lontano 1982,può rivivere sui nuovi pc grazie all’emulatore Hoxs64 creato da David Horrocks.Rispetto ai normali emulatori disponibili sul web,Hoxs64 si presenta più stabile e con il supporto di molti file come D64 ,G64 ,P64, FDI, TAP, PRG, P00 e T64.Inoltre permette di configurare tastiera e joystick e di emulare l’unità floppy disk Commodore VIC-1541. Caratteristiche Ciclo basato su ...

Nuovo aggiornamento in arrivo per Pokkèn Tournament DX : Se avete acquistato Pokkèn Tournament DX su Nintendo Switch, sarete lieti di sapere che a partire dal 31 Gennaio 2018, sarà ufficialmente disponibile l’aggiornamento 1.2, scopriamo insieme le novità e migliorie introdotte. Pokkèn si aggiorna su Switch L’aggiornamento oltre ad introdurre il supporto per la registrazione dei video da condividere con la community, include numerosi bilanciamenti e ...

Essential Phone aggiunge le scorciatoie per le modalità di scatto con il Nuovo aggiornamento : Essential ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la fotocamera di Essential Phone che, oltre a portare le classiche ottimizzazioni e a migliorare le prestazioni, aggiunge te nuove scorciatoie per attivare rapidamente altrettante modalità di scatto, con una semplice pressione prolungata sull'icona dell'applicazione.

Nuovo aggiornamento per Files Go che si arricchisce con tre nuove funzioni : Sono già più di dieci milioni gli utenti che hanno deciso di utilizzare Files Go, la nuova applicazione di Google che permette di liberare spazio sul proprio smartphone. Oggi arriva un Nuovo aggiornamento che porta tre nuove funzioni che rendono l'applicazione ancora più utile, veloce e divertente.

WhatsApp : arrivano tre funzioni sconosciute con Nuovo aggiornamento - ecco quali : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti fra gli utenti smartphone: grazie a funzioni come le chiamate, le video chiamate e sopratutto i messaggi vocali, oramai diventati di uso comune da parte della maggior parte degli utenti per la velocità e la facilità di utilizzo. Da WhatsApp a Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, oramai il numero di iscritti a queste applicazioni è ...

Clash Royale : Il Nuovo aggiornamento arriva domani : Supercell attraverso Reddit, ha ufficialmente svelato che a partire da domani sarà disponibile un nuovo aggiornamento per Clash Royale, mirato al bilanciamento di alcune carte. Clash Royale: I bilanciamenti del nuovo aggiornamento Supercell a quanto pare ha deciso di rivedere alcune delle carte, potenziandone alcune e depotenziandone altre, di seguito vi riportiamo le modifiche apportate: Fantasma Royale: I danni scendono al ...

Warframe : il Nuovo aggiornamento introduce le Ghoul Purge Bounties su PS4 e Xbox One : Ottime notizie per tutti i possessori di PlayStation 4 e Xbox One impegnati su Warframe, infatti il titolo di Digital Extremes riceve un interessante update che introduce gradite novità.Come segnalano i colleghi di VG247, l'aggiornamento 22.8.2 di Warframe introduce gratuitamente le Ghoul Purge Bounties (apparse già su PC) su PS4 e Xbox One. Di cosa si tratta? Ebbene si tratta di un evento speciale che consentirà ai giocatori di dare la caccia a ...

Fifa 18 Patch 1.09 : Nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Queste le note di rilascio, al momento solo in lingua inglese. Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto "Kick Off Glitch": adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio d'inizio da centrocampo, […]

In roll out un Nuovo aggiornamento per Huawei P9 mirato soprattutto al comparto fotografico : Huawei sta lanciando in queste ore un nuovo aggiornamento per il suo vecchio flagship Huawei P9. Oltre alle consuete ottimizzazioni si segnalano vari miglioramenti al comparto fotografico e alla selfie cam. Fra le novità più interessanti ci sono "Highlights" e "Moving Picture" oltre a una nuova modalità di programmazione degli aggiornamenti.

Gran Turismo Sport sta per ricevere un Nuovo aggiornamento : Ottime notizie per tutti i fan di Gran Turismo Sport, l'esclusiva PlayStation 4 che sta per perfezionarsi ancora di più con un nuovo update in arrivo, a poca distanza dall'ultimo che introduceva ulteriori tracciati con pioggia.Infatti, come segnala PlayStationlifestyle, il producer di Gran Turismo Sport, Kazunori Yamauchi, ha comunicato tramite Twitter che per questa settimana è previsto un nuovo aggiornamento per il titolo, il quale dovrebbe ...

Nuovo aggiornamento per Honor 8 : modalità panoramica 3D - recupero foto eliminate e altro (ma non Oreo) : Honor 8 riceve un Nuovo aggiornamento via OTA: purtroppo niente Android 8.0 Oreo, ma comunque tante nuove funzionalità e miglioramenti per uno smartphone che continua a convincere moltissimi utenti; ecco tutti i dettagli. L'articolo Nuovo aggiornamento per Honor 8: modalità panoramica 3D, recupero foto eliminate e altro (ma non Oreo) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.