Neymar racconta | Non ho tolto io il rigore del record a Cavani

Rakitic racconta il dopo-Neymar al Barcellona : “è stata dura - non me l’aspettavo” : “Avrei preferito che Neymar rimanesse ma bisogna andare avanti. Il Barcellona non e’ uno, due o cinque giocatori, e’ il piu’ grande club al mondo e continua a funzionare anche senza di lui. Sarebbe stato meglio contare anche su Neymar ma non c’e’ piu’ e abbiamo serrato i ranghi per essere ancora piu’ forti”. Ivan Rakitic racconta a “Marca” il dopo-Neymar al Barcellona. Dopo il ...