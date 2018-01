Neve anche in Arabia Saudita | imbiancata la regione di Tabuk - VIDEO

Il gelo si abbatte sul Medio Oriente : il deserto dell’Arabia Saudita imbiancato da una fortissima tempesta di neve - grandi accumuli di Neve anche in Iran - Siria e Libano [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

BeNevento - infermiera a ghanese 'Torna in Africa'. Lui la scusa 'Gesto di stizza per la stanchezza' : ROMA - Lo sfogo per l'insulto razzista su Facebook e lo stupore per la solidarietà. Così Musah Awudu, mediatore culturale che collabora con la Caritas di Benevento, decide di porgere l'altra guancia ...

BeNevento - infermiera a ghanese : "Torna in Africa". Lui la scusa : "Gesto di stizza per la stanchezza" : Un collaboratore della Caritas insultato al pronto soccorso: "Perché sei qui? Viva Salvini!". La denuncia su Facebook e la solidarietà di tutta la città. "Non...

Gelo estremo in Cina : la Neve arriva anche nella calda Shanghai - FOTO : Prosegue la severa ondata di Gelo che sta avvolgendo l'Asia centro-orientale. arriva la neve anche a Shanghai! Mentre in Italia siamo alle prese con clima mite e perturbazioni atlantiche, Gelo e...

Ondata di gelo in Asia - Neve anche a Shanghai [GALLERY] : 1/7 LaPresse/AFP ...

Previsioni Meteo Febbraio 2018 - verso la riscossa dell’inverno : tanto freddo - gelo e Neve in pianura anche sull’Italia! : Previsioni Meteo Febbraio 2018 – Si fanno sempre più concrete le prospettive di svolta fredda e invernale per gran parte d’Europa nel prossimo mese di Febbraio, con l’Italia tra gli obiettivi principali. Da diversi giorni, la redazione di MeteoWeb, utilizzando le tecniche di indagine più all’avanguardia su parametri oceanici e nella medio-alta-atmosfera, annuncia ai propri lettori, per di più in assoluta esclusiva, che questo inverno ...

BACARY SAGNA AL BENeveNTO?/ Calciomercato - l'ex Manchester City arriva da svincolato : che colpo! : Calciomercato, BACARY SAGNA al BENEVENTO? l'ex Manchester City arriverebbe da svincolato, forte della sua esperienza con 65 presenze con la Nazionale francese alle spalle(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:23:00 GMT)

Calciomercato BeNevento - proposto anche Bruno Alves : Benevento - Già cinque colpi messi a segno, ma il Benevento non si ferma: i centrali difensivi possono essere due. proposto Bruno Alves , mentre per Nehuen Paz del Newell's Old Boys c'è stata la ...

Allerta Meteo - attenzione a Mercoledì 17 Gennaio : possibile Neve a sorpresa al Nord/Est - fiocchi anche a Venezia e Trieste [MAPPE] : 1/12 ...

Maltempo - il vento fa paura : l'allerta della Protezione Civile (e arriva la Neve anche in pianura) : Meteo, le previsioni mostrano la tendenza ad un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, ma a far paura è il vento: il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di...

Sos freddo - nel week end in arrivo aria artica e Neve anche a bassa quota : l team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo peggiorerà diffusamente da sabato 20 con piogge via via più estese al Nordest, sulle regioni centrali, meridionali e sulle Isole maggiori. Sono ...

Calano le temperature - torna la Neve anche in Appennino! Imbiancate Ovindoli e Pescasseroli : Irrompe aria più fredda sull'Italia, cala la quota neve al centro-sud! tornano i fiocchi in Appennino dopo la forte sciroccata. Maltempo/ Dopo l'estrema e mite sciroccata che ha sferzato l'Italia...

Tra airbord e snowrafting - l'estremo sulla Neve. Anche per famiglie : Con i nuovi sport invernali la montagna si vive selvaggia, tra panorami mozzafiato e grandi velocità. Un fiume ghiacciato diventa una pista perfetta per lo snowrafting, che adotta la filosofia del ...

Tre metri di Neve in poco più di 48 ore : sulle Alpi occidentali adesso non si scia perchè sono sommerse anche le seggiovie [GALLERY] : 1/61 ...