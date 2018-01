Neve alle Canarie | che nevicate tra Tenerife e Gran Canaria! FOTO - 30 gennaio 2018

Neve alle Canarie - 28-29-30 gennaio 2018 :

Ondata di gelo in Asia - Neve anche a Shanghai [GALLERY] : 1/7 LaPresse/AFP ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” - prevista Neve nel savonese : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per neve, sulla base delle previsioni di Arpal: l’avviso riguarda la zona della Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida ed è valido dalle 20 di oggi alle 8 di domani sabato 27 gennaio. Ecco di seguito il bollettino: SITUAZIONE: è in arrivo un peggioramento delle condizioni Meteo sulla Liguria con precipitazioni che, per via delle ...

Allerta meteo Lombardia : criticità per rischio Neve : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte di oggi, giovedi’ 25 gennaio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, Varese), NV-05 (Prealpi comasche- lecchesi, Como e Lecco) e NV-06 (Prealpi bergamasche, Bergamo). La spiega ...

Allerta Meteo - Venerdì 26 Gennaio di maltempo invernale al Nord/Ovest : Neve a bassa quota. Ancora sole e caldo al Centro/Sud : 1/11 ...

Vergogna a Schladming : palle di Neve lanciate contro Kristoffersen (video) Video : Una cosa mai vista in oltre 50 anni di Coppa del Mondo di sci alpino. Il circo bianco è passato da moltissime localita' e vissuto anche momenti di tifo concitato, essenza stessa dello sport agonistico. Ma quello che è successo ieri sera a Schladming supera ogni avvenimento e va ben oltre la goliardia. palle di neve contro Kristoffersen Un inutile e insensato lancio di palle di neve contro l'atleta norvegese Henrik Kristoffersen durante la ...

Ucraina sommersa dalla Neve : accumuli eccezionali fin sulle coste del Mar Nero [GALLERY] : 1/7 ...

Brignone terza a San Vigilio. A Schladming palle di Neve all'anti Hirscher : Il padrone di casa, che ha raggiunto Hermann Maier con 54 vittorie in Coppa del mondo, ha saputo gestire la pressione e lo scatenato tifo dei 60 mila spettatori... continua

VIDEO Sci Alpino - Slalom Schladming 2018 : Henrik Kristoffersen preso a palle di Neve! Il norvegese arrabiatissimo : Ha dell'incredibile quello che è successo nella seconda manche dello Slalom speciale di Schladming (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2017-2018 . Il norvegese Henrik Kristoffersen, impegnato nella sua discesa è stato preso a palle di neve. Un qualcosa che non si era mai visto e che ha scatenato l'atleta scandinavo ...

Valanghe sulle Alpi/ Video - allerta in Alto Adige e Valle d'Aosta : evacuato hotel sotto la Neve a Vallelunga : Allarme Valanghe sulle Alpi: Video e ultime notizie, allerta in Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina. Evacuati turisti a Vallelunga.

Davos - WEF sotto la Neve tra valanghe artificiali e allerta elicotteri : Al World Economic Forum 2018, l'economia globale e le tensioni geopolitiche passano quasi in secondo piano rispetto ad un problema ben più 'terreno': la neve.

Meteo USA : una violenta blizzard intrappola gli automobilisti nella Neve nel Midwest - oltre 600 incidenti e centinaia di voli cancellati [GALLERY] : 1/11 ...

