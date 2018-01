Nella Francia di Macron ora è vietato ostentare simboli religiosi in Parlamento

Scherma - Coppa del Mondo Baltimora 2018 : successo della Francia Nella gara a squadre - le azzurre chiudono al sesto posto : La Coppa del Mondo di sciabola femminile di Baltimora non si chiude come previsto per l’Italia. Infatti nella gara a squadre odierna, le azzurre, campionesse europee ed iridiate in carica, sono rimaste giù dal podio, concludendo il torneo in sesta posizione. Il quartetto formata da Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Loreta Gulotta, dopo aver superato brillantemente l’Azerbaijan per 45-18, è stato sorprendetemene eliminato ai ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : azzurro sbiadito in Francia - zero medaglie per l’Italia. Luca Maresca e Sara Cardin sconfitti Nella finale per il bronzo : Parte col piede sbagliato il 2018 dell’Italia nel Karate. Nessuna medaglia è arrivata per i colori azzurri in occasione della prima tappa della Premier League 2018, in programma a Parigi. Luca Maresca e Sara Cardin, gli unici due atleti italiani in grado di avere accesso almeno alle finali per il bronzo, sono stati costretti a capitolare nelle sfide che assegnavano il terzo gradino del podio, rendendo decisamente amara la spedizione ...

Maria Grazia Chiuri : «Italia e Francia più unite Nella moda. Le nostre istituzioni imparino da quelle francesi» : Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior da poco più di un anno, commenta la proposta del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, di , lanciata venerdì in occasione del primo Forum economico italo-francese, organizzato da

Lactalis - in Francia allarme salmoNella nel latte per bebè. Prodotti rimasti in vendita nonostante il richiamo : Il gruppo lattiero-caseario Lactalis, che controlla Parmalat e Galbani, è al centro delle polemiche in Francia per uno scandalo lato a latte in polvere contaminato. A dicembre l’azienda ha ritirato dalla vendita tonnellate di latte in polvere e altri Prodotti per bebè dopo che 35 neonati si erano ammalati di salmonellosi. Tuttavia il prodotto incriminato, che proviene dallo stabilimento di Craon, nel nordovest della Francia, è rimasto ...

Emmanuel Macron Nella città proibita di Pechino : il Presidente e l'asse tra la Francia e la Cina : Il capo dello stato francese si propone come una delle voci leader dell'Unione europea: per la sua prima visita asiatica ha preparato un'agenda ambiziosa con Xi Jinping, il più potente leader cinese da decenni. I due presidenti dovrebbero siglare 50 accordi, alcuni dei quali in settori strategici come l'energia nucleare e l'aerospaziale. La piattaforma di e-commerce cinese JD.com ha annunciato progetti per vendere merci francesi per 2 miliardi ...

Francia : padre Hamel - 007 Nella bufera : PARIGI, 6 GEN - Imbarazzanti accuse contro gli 007 francesi nell'ambito dell'attacco contro padre Hamel nella chiesa di Saint-Étienne-du Rouvray. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta dopo le ...

Volley - Mondiali 2018 – Svelate le possibili avversarie dell’Italia Nella seconda fase. Tutti gli abbinamenti : rischio Brasile - USA - Russia e Francia! : Sono stati specificati i dettagli mancanti sulla formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Durante il sorteggio che si è svolto a Firenze a fine novembre non erano infatti stati svelati gli abbinamenti per la seconda fase a gironi. Diamo un’occhiata dunque a quello che sarà il cammino dell’Italia. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A con Argentina, ...

Migranti : si apre nuova emergenza - Nella val Susa al confine con la Francia : Sono sempre di più le persone che tentato di attraversare le Alpi per superare la frontiera. Sopra Bardonecchia, a Briançon dove la neve è alta fino a due metri è nato un rifugio dove volontari ...

Epidemia di salmoNella - colpiti 35 bambini in Francia : ritirati lotti latte artificiale contaminato : Al centro dell'attenzione c'è l'impianto di Lactalis a Craon, nell'ovest della Francia, dove sono stati realizzati o trasformati i prodotti sospetti. Lactalis ha espresso il sospetto che l'Epidemia possa avere avuto origine da alcuni lavori realizzati nell'impianto nel primo semestre dell'anno e ha già ritirato dalla vendita, tanto in Francia quanto nel resto d'Europa, i lotti che sono passati da questo stabilimento da febbraio scorso.

