NBA | ufficiale | Blake Griffin diventa un giocatore dei Detroit Pistons

: #NBA UFFICIALE l'approdo di Blake Griffin, più Willie Reed e Brice Johnson, ai Detroit Pistons! @blakegriffin32… - Basketcaffe : #NBA UFFICIALE l'approdo di Blake Griffin, più Willie Reed e Brice Johnson, ai Detroit Pistons! @blakegriffin32… - infoitsport : NBA, Griffin ufficiale ai Pistons (Gazzetta di Parma) - GazzettaNBAit : #MercatoNBA - UFFICIALE I L.A. Clippers hanno accettato la proposta di trade dei Detroit Pistons: ecco tutti i... - ullbors_sir : RT @RadioItalia: .@kobebryant è candidato agli Oscar del Cinema per questo VIDEO commovente! - SportandoIT : Ora è ufficiale: finisce qui la stagione di DeMarcus Cousins -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Maxi-trade quella avvenuta nella notte tra Los Angeles Clippers etramite la quale le due franchigie aggiungono pedine importanti per la corsa playoffs. La franchigia californiana spedisce a, Willie Reed, Brice Johnson e una scelta al secondo turno ottenendo Avery Bradley, Tobias Harris, Boban Marjanovic e due scelte. Con questa mossaaggiunge elementi di esperienza ad un roster giovane mentre i Clippers continuano con il re-building liberando spazio salariale per il mercato estivo. Crisi in casa Clippers I problemi interni della franchigia losangelina non sono certo una novita' e i risultati si vedono. Dopo aver firmato un contratto di 5 anni per una cifra pari a 173 milioni di dollari,sembrava dover essere il presente e il futuro della franchigia, ma così non è stato. Le cause che hanno portato alla cessione di ...