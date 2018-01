Napoli - va in prestito un gioiellino partenopeo : ecco di chi si tratta : Mancano ormai pochissimi giorni prima della chiusura definitiva del calciomercato invernale e dal momento in cui si concluderà la finestra di gennaio, tutte le squadre del campionato italiano dovranno andare avanti con le proprie forze. ecco perché il Napoli in queste ore sta muovendosi freneticamente per chiudere varie operazioni messe in piedi in queste settimane ma che ancora non si riescono a definire. Nel frattempo, però, c'è un calciatore ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - dallo United non alla Juventus per il prestito di Darmian. Inter-Sturridge - ci siamo : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Napoli - UFFICIALE : Maksimovic in prestito allo Spartak Mosca : Napoli, UFFICIALE: Maksimovic in prestito allo Spartak Mosca Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, UFFICIALE Maksimovic – Nikola Maksimovic lascia il Napoli e si trasferisce in prestito per 6 mesi ai russi dello Spartak Mosca. A comunicarlo il buon esito della trattativa lo stesso club russo attraverso un comunicato UFFICIALE. Il difensore si ...

Napoli - Maksimovic va in prestito allo Spartak Mosca : ufficiale la cessione di Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca. L'annuncio è arrivato direttamente dal club russo, che attraverso il proprio account Twitter ha accolto il difensore di proprietà del ...

Lucas Moura al Napoli?/ Calciomercato news - Ugolini conferma : si lavoro al prestito con obbligo : Lucas Moura al Napoli? Calciomercato news: pronto il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il club campano sta trattando con il Paris Saint Germain il brasiliano classe 1992(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:58:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - fatta per Machach : prima la firma - poi il prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Zinedine Machach sta per firmare il contratto che lo legherà ai partenopei, poi verrà girato in prestito per giocare(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:02:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Machach - arrivo vicino : il francese andrò in prestito? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:36:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News : si valuta l'ipotesi Matteo Darmian in prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: dopo il grave infortunio subito da Faouzi Ghoulam il Napoli cerca un innesto per la fascia. Matteo Darmian è più che un'idea.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:37:00 GMT)