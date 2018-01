MotoGp | Lorenzo | «La Ducati si avvicina a quella dei miei desideri»

MotoGp - test Sepang : ribaltone in vetta : le indicazioni su Lorenzo e Valentino Rossi : 1/16 ...

MotoGp - Test IRTA Sepang Day 3 : Lorenzo da record - le Honda inseguono : Quinto tempo per il sorprendente Jack Miller , che in sella alla Ducati del team Pramac precede Alex Rins e il campione del mondo in carica, Marc Marquez . Dopo l'ottima giornata di ieri, conclusa ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

MotoGp - la Ducati inizia a far paura : Lorenzo fa il record : E' una Ducati che inizia a far paura alla concorrenza, quella che si comincia a intuire nel caldo torrido della Malesia. Alla pausa pranzo, quando mancano meno di 3 ore alla fine della prima sessione ...

Test Sepang 2018/ MotoGp - streaming video e diretta tv : Lorenzo : abbiamo un buon margine di miglioramento : diretta Test Motogp 2018 a Sepang: info streaming video e tv. Si accende la seconda giornata di prove: la pioggia metterà ancioa a rischio il lavoro dei team?.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 14:56:00 GMT)

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Confermo che la nuova Ducati è più adatta al mio stile di guida” : Quarto tempo, a poco più di un decimo dal leader di giornata Maverick Vinales su Yamaha, Jorge Lorenzo conferma le impressioni avute nel day-1 di questi test a Sepang sulla nuova Ducati. Lo spagnolo, infatti, ha ribadito di trovarsi bene con la GP18, soprattutto in percorrenza, riuscendo a gestire la moto, in maniera migliore soprattutto in configurazione da gara. “Non abbiamo potuto migliorare più di tanto la moto, che è rimasta simile a ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : Vinales e Valentino Rossi svettano - Lorenzo in quarta posizione - Marquez (7°) e Dovizioso (8°) si controllano : Sono le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi a svettare nel secondo giorno di Test a Sepang (Malesia) del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla moto di Iwata ha ottenuto il miglior crono di giornata in 1’59″355 precedendo di appena 35 millesimi Valentino e di 88 il sorprendente britannico Cal Crutchlow sulla Honda LCR. Una prestazione che conferma la bontà della nuova creatura nipponica che, come sottolineato ...

MotoGp - Test Sepang - aggiornamento delle 15.00 - malesi - : in vetta spunta Valentino Rossi - bene anche Lorenzo [FOTO] : Valentino Rossi al comando nella classifica delle 15.00 dei Test di Sepang di MotoGp E' finalmente iniziata la prima ufficiale sessione di Test del 2018 di MotoGp. anche se i piloti hanno dato un ...

Chi è Lorenzo Daretti - il primo campione del mondo MotoGp eSport : Ha 18 anni, viene da Roma, e quest’anno ha la maturità. Si allena tanto, anche tre ore al giorno, come tutti i campioni di sport tradizionali. Solo che Lorenzo Daretti, campione del Mondo MotoGp eSport, il primo, è un campione digitale. Corre su Playstation, con due numeri: il 58, quello che lo sfortunato Simoncelli portava sulla sua moto. "E nel mio cuore e mai se ne andrà", ha detto in ...

a oggi vantiamo un campione europeo di Fifa ed un campione del mondo di

