MotoGp - La Yamaha in difficoltà nell' ultimo giorno di test a Sepang | Valentino Rossi

MotoGp - Test Sepang 2018 : Valentino Rossi si gode l’esordio con la nuova Yamaha - i problemi del passato sono alle spalle? : Molto spesso i piloti vivono un rapporto viscerale e d’affetto con la propria moto o con la propria vettura. Nel caso di Valentino Rossi si può dire, quindi, che con l’edizione 2017 della sua Yamaha il feeling non sia mai decollato, nemmeno del primo istante. Invece, vedendo quanto sta accadendo in questi primi Test pre-stagionali di Sepang, si potrebbe parlare di vero e proprio colpo di fulmine con il suo mezzo. Troppo entusiasmo ...

VALENTINO ROSSI/ Test MotoGp Sepang - il Dottore promuove la nuova Yamaha : quel legame con Roger Federer : VALENTINO ROSSI, Test MotoGp Sepang, il Dottore promuove la nuova Yamaha: più facile essere veloci. Anche per le gomme la situazione sembra migliore...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:27:00 GMT)

MotoGp test Sepang Rossi : "Con questa Yamaha è più facile essere veloci" : Vinales domina il lunedì dei test di Sepang e analizza la giornata che ha visto le due Yamaha in vetta alla lista dei tempi: "Ho trovato un buon ritmo, soprattutto con il caldo, e provato due tipi di ...

MotoGp. Test Sepang - day-2 : Yamaha avanti tutta : Il campione del mondo Moto2 ha talento e umiltà da vendere e qualche giro nella scia del suo maestro Valentino gli ha la regalato un'emozione in più. In Aprilia si respira una buona atmosfera grazie ...

Valentino Rossi/ Test MotoGp Sepang - il Dottore promuove la nuova Yamaha : più facile essere veloci : Valentino Rossi, Test MotoGp Sepang, il Dottore promuove la nuova Yamaha: più facile essere veloci. Anche per le gomme la situazione sembra migliore...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:30:00 GMT)

MotoGp - Test Sepang2018 : la seconda giornata ripropone una ottima Yamaha - cresce bene la Ducati mentre la Honda prosegue nella continuità : Cosa ci ha detto questa seconda giornata di Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang? Non ci ha regalato grosse novità, quanto conferme importanti. Su tutte, la Yamaha quest’anno è partita davvero con il piede giusto. Se l’anno scorso era il solo Maverick Vinales ad apprezzare la moto di Iwata (e ci ricordiamo bene come si è poi sviluppata la stagione, tra difficoltà e poca competitività) questa volta entrambi i piloti ...

MotoGp – La Yamaha è un fulmine - Valentino Rossi e Vinales in vetta : cade Marquez : 1/13 ...

MotoGp - Test Sepang 2018 – Le Ducati convincono - Dovizioso raggiante. Valentino Rossi promuove la Yamaha - Marquez si copre e Pedrosa… : Oggi si sono svolti i primi Test invernali della MotoGP, prima giornata di preparazione in vista della stagione che scatterà tra due mesi in Qatar. Tutti i piloti sono sembrati molto soddisfatti dalle prime indicazioni che hanno ricevuto dai propri bolidi, diamo uno sguardo più da vicino a quello che si è visto sull’asfalto malese. Andrea Dovizioso ha elogiato a lungo la nuova Ducati, ha gradito la percorrenza in curva e il tallone ...

MotoGp - Maverick Vinales loda la nuova Yamaha : “Molto migliorata la gestione delle gomme” : I tempi dei test invernali vanno sempre interpretati e quanto avvenuto nella prima giornata di prove a Sepang, dedicate alla classe MotoGP, non fa eccezione. A confermare ciò è Maverick Vinales, tredicesimo con il crono di 2’00″714 in sella alla Yamaha, apparso però decisamente sollevato dalle prestazioni della sua Yamaha avendo lavorato in modo particolare “Ci siamo concentrati sull’elettronica, sul comportamento in ogni ...

LIVE MotoGp - Test Sepang 2018 in DIRETTA : la parola alla pista! Valentino Rossi scopre la nuova Yamaha - Andrea Dovizioso svezza la Desmosedici : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-1 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, ha obiettivi ambiziosi. La grande annata disputata l’anno scorso ha motivato il team di Borgo Panigale a dare ancora di più e, già da questi Test, ci faremo un’idea della bontà del lavoro svolto. ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : Yamaha e Ducati all’inseguimento di Honda? Il cronometro sarà già decisivo : Una tre giorni di Test, dal 28 al 30 gennaio, per la MotoGP, in quel di Sepang, già decisiva per il Mondiale 2018? E’ questa la domanda che gli addetti ai lavori si stanno ponendo pensando al darsi in pista sull’asfalto malese. A prima vista sembrerebbe azzardato pensare in modo così categorico ma, da quanto detto in sede di presentazione dai protagonisti, questa affermazione non è così azzardata. Nei fatti la sessione di prove, che ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : si inizia a fare sul serio. Honda ancora moto da battere? Ducati a caccia di conferme - Yamaha vuole rinascere : La motoGP conclude le vacanze e torna sui banchi di scuola. No, non stiamo parlando di studenti che riprendono le lezioni dopo l’estate. In questo caso parliamo, ovviamente, dei piloti della classe regina che, dopo due mesi di break assoluto, sono pronti ad affrontare i primi tre giorni di Test pre-stagionali in vista della stagione 2018. Questa prima sessione si disputerà, dal 28 al 30 gennaio, sul tracciato malese di Sepang, classico ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : si inizia a fare sul serio. Honda ancora moto da battere? Ducati a caccia di conferme - Yamaha vuole rinascere : La motoGP conclude le vacanze e torna sui banchi di scuola. No, non stiamo parlando di studenti che riprendono le lezioni dopo l’estate. In questo caso parliamo, ovviamente, dei piloti della classe regina che, dopo due mesi di break assoluto, sono pronti ad affrontare i primi tre giorni di Test pre-stagionali in vista della stagione 2018. Questa prima sessione di Test si disputerà, dal 28 al 30 gennaio, sul tracciato malese di Sepang, ...

MotoGp - Valentino Rossi : 'Sono pronto a rinnovare se la Yamaha sarà competitiva' : ... intervistato da La Gazzetta dello Sport , ha chiarito il proprio pensiero: ' Ci sono buone notizie. Io sono contento di quello che potrebbe accadere e la Yamaha sarà contenta uguale. Ho deciso di ...