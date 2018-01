Milano e la beffa dell’Agenzia del farmaco rimasta senza casa ad Amsterdam

: RT @simonabonafe: Dopo la beffa di aver affidato una decisione fondamentale al caso, adesso il danno: pare che la nuova sede #Ema non sia p… - alexfri44 : RT @simonabonafe: Dopo la beffa di aver affidato una decisione fondamentale al caso, adesso il danno: pare che la nuova sede #Ema non sia p… - utente121 : RT @simonabonafe: Dopo la beffa di aver affidato una decisione fondamentale al caso, adesso il danno: pare che la nuova sede #Ema non sia p… - froma01k : RT @simonabonafe: Dopo la beffa di aver affidato una decisione fondamentale al caso, adesso il danno: pare che la nuova sede #Ema non sia p… - MarcoLuceri1 : RT @simonabonafe: Dopo la beffa di aver affidato una decisione fondamentale al caso, adesso il danno: pare che la nuova sede #Ema non sia p… - metrodat : RT @wireditalia: Il punto è che l’edificio che dovrebbe ospitarla non c’è ancora -

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 30 gennaio 2018) D’altronde aver perso al sorteggio l’assegnazione dell’Ema, l’Agenzia europea del, lasciava molti spazi di rimpianto ma anche, in fondo, l’idea che un progetto non surclassasse davvero l’altro, con buona pace di chi si è messo a fare le pulci anche ai font delle slide di presentazione. Se perdi al bussolotto dopo aver pareggiato 13 a 13 al terzo turno, smaltita l’amarezza dellapuoi per certi versi ritenerti soddisfatto. A tal punto da sperare ora di rientrare clamorosamente in partita. Visto che chi ti aveva battutomeriti superiori ai tuoi, cioè la città di, sembra ora avere qualche problema. L’Ema dovrà essere operativa nella città olandese dal primo giorno della Brexit, cioè dal 30 marzo 2019. Il punto è che l’edificio che dovrebbe ospitarla non c’è ancora. Sarà pronto solo nell’autunno 2019. Così il direttore, Guido Rasi, ha spiegato ...