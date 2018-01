Milano ci riprova con l’Agenzia Europea per i Medicinali

Milano ci riprova con l’Agenzia europea del farmaco : Dopo la notizia sui ritardi di Amsterdam, che era stata scelta come nuova sede, Beppe Sala ha detto che il governo italiano presenterà ricorso The post Milano ci riprova con l’Agenzia europea del farmaco appeared first on Il Post.

Sede Ema - Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova : governo valuta il ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non c'è, e il ...

Sede Ema - Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova : governo valuta il ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non...

Sede Ema - Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova : governo valuta il ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non...

Sede Ema - Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova : governo pronto al ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non...