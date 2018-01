Milan | retroscena Gattuso | lo voleva Buffon in panchina

Dubbi sulla vendita del Milan ai cinesi - arrivano nuovi retroscena che coinvolgono Bankitalia : Il quotidiano La Stampa non molla e svela nuovi retroscena sulla vendita del Milan ai cinesi. A fermare il quotidiano torinese non sono bastate le smentite della Procura di Milano sull'avvio di una ...

RETROSCENA/ Milan e governo dei pm - Berlusconi nella morsa di Grillo e "Repubblica" : Berlusconi accerchiato? Per l'ex Cavaliere Grillo vuol fare un governo dei pm. In più il leader del centrodestra deve vedersela con l'inchiesta Milan. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il suicidio della sinistra dimentica la lezione di Berlinguer e Craxi, int. a P. CaldarolaDALLA CINA/ Lao Xi: serve una Grosse Koalition per salvare l'Italia dal default

Retroscena Pirlo : “Nel 2010 vicino al Barcellona. Ero nella trattativa per Ibra al Milan” : Retroscena Pirlo: “Nel 2010 vicino al Barcellona. Ero nella trattativa per Ibra al Milan” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Retroscena Pirlo: “NEL 2010 vicino AL Barcellona. ERO nella trattativa PER Ibra AL MILAN” – Andrea Pirlo mai banale, fuori dal campo come sul terreno di gioco. L’ex centrocampista di Milan e Juventus ...

Ultime Milan - il retroscena : per i rossoneri soldi inattesi - arriva il rilancio? : Il Milan nel 2018 ha ancora la possibilità di risollevare le sorti di una stagione che, fino al momento, ha regalato delusioni in serie. In campionato appare ormai difficile che i rossoneri di Gattuso riescano a raggiungere le posizioni d'avanguardia, ma ci sono due coppe che, almeno in teoria, possono essere condotte fino in fondo. E ci si augura che il tecnico di Schiavonea sappia trasmettere quel Dna Milanista che contempla un feeling ...

Milan - quel retroscena sull'incrocio tra Gattuso e Montella : Secondo Sky Sport , Rino Gattuso sta riprendendosi il Milan in queste settimane e l'era Montella sembra lontana. C'è un retroscena: i due avevano un ottimo rapporto, più volte Vincenzo da allenatore della prima ...

Montella-Siviglia - è ufficiale ed emerge un clamoroso retroscena sul Milan e sulla ‘buonuscita’ : Dopo l’esonero con il Milan, inizia subito una nuova avventura per Vincenzo Montella, ufficiale l’accordo dell’Aeroplanino con il Siviglia. “Sono contento e sorpreso dell’opportunità di allenare all’estero. Sono entusiasta perché nel calcio spagnolo ci si può divertire e fare risultato”, queste le prime parole da allenatore del Siviglia. Nel frattempo emerge un clamoroso retroscena e che riguarda il Milan. Come riporta ...

Montella-Siviglia - è ufficiale ed emerge un clamoroso retroscena sul Milan : Dopo l’esonero con il Milan, inizia subito una nuova avventura per Vincenzo Montella, ufficiale l’accordo dell’Aeroplanino con il Siviglia. “Sono contento e sorpreso dell’opportunità di allenare all’estero. Sono entusiasta perché nel calcio spagnolo ci si può divertire e fare risultato”, queste le prime parole da allenatore del Siviglia. Nel frattempo emerge un clamoroso retroscena e che riguarda il Milan. Come riporta ...

Milan - Gattuso via? Clamoroso retroscena - ecco perchè Montella può tornare : Clamoroso in casa Milan, i rossoneri pensano al ritorno di Montella: ecco perché l'Aeroplanino può prendere il posto di Gattuso LaPresse/Spada Al peggio sembra proprio non esserci fine, almeno in casa ...

Retroscena Milan - situazione drammatica : Bonucci “conta” più di Gattuso e Mirabelli - la decisione sul ritiro è ridicola - ecco cosa servirebbe ai rossoneri : Il Milan è alla deriva ed anche le decisioni della società adesso fanno riflettere. Lascia quantomeno perplessi la scelta di sospendere il ritiro della squadra dopo una sola settimana che ha portato ad un flop clamoroso, ed il 27 si torna in campo per il derby. Solitamente i ritiri vengono interrotti per una reazione positiva delle squadre e prolungati nel caso in cui tale reazione non arrivi. In questa occasione però è stato fatto il contrario. ...

Retroscena Donnarumma : furioso per la clausola! Le vere pressioni dal Milan... : Secondo La Gazzetta dello Sport , c'è un'anticipazione sulla questione Donnarumma che continua in casa Milan. L'entourage del portiere si è infuriato con i rossoneri per il caso della clausola rescissoria non presente nel suo ...

Bonucci-Conte - retroscena clamoroso : il motivo dei continui contatti e della mancata smentita del Milan! : “contatti fra grandi protagonisti: quando c’è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio”. Così il Milan ha motivato i continui contatti tra Bonucci ed Antonio Conte. Strano, di solito si fa una semplice smentita di rito. In questo caso però, come si evince chiaramente dal comunicato del club rossonero, i contatti non sono stati affatto smentiti, anzi. I contatti ci sono eccome ed il motivo per il quale non ...

Bonucci-Conte - il (doppio) retroscena è clamoroso : la telefonata è inquietante - scenario inaspettato per il Milan : Una doppia telefonata tra Bonucci e Conte porta alla luce uno scenario decisamente amaro per il Milan. E pensare che lo scorso ottobre… LaPresse/Spada Una doppia telefonata dagli scenari decisamente ...

Milan - Gattuso le prova tutte : retroscena clamoroso - nello spogliatoio arriva… Perisic : Momento difficilissimo in casa Milan, la squadra rossonera è reduce dalla clamorosa debacle contro il Verona, la situazione è sempre più delicata e l’arrivo di Gattuso in panchina non ha portato gli effetti sperati. La squadra adesso è al lavoro per preparare la gara di campionato contro l’Atalanta, vietato un nuovo passo falso. Nel frattempo emerge un retroscena clamoroso e riportato da ‘TuttoSport’, l’allenatore ...

Balotelli a 360° : “Amo il Milan - mi è stato impedito di salutare….” - poi attacca Ventura e svela un retroscena sul Napoli : Mario Balotelli è rinato al Nizza. ‘SuperMario’, dopo l’ottima passata stagione, si sta riconfermando con già 10 goal in 13 presenze. Intervistato in esclusiva da ‘Sky Sport’, l’attaccante ha toccato diversi argomenti a cominciare dal Milan: “Amo il Milan ma sono sincero: sta vivendo una situazione complicata. Non vorrei mai andare dal Milan e sentir la gente pensare che sono io la causa dei mali, non ...