Microsoft continua il focus sul cloud | acquisita PlayFab

: #Microsoft continua a puntare con forza sul cloud. #PlayFab - Eurogamer_it : #Microsoft continua a puntare con forza sul cloud. #PlayFab - grutig : #spectre, #meltdown Continua la telenovela: Microsoft ha rilasciato una patch di emergenza per disabilitare una... - GaetanoCalabr87 : RT @WindowsBlogIta: #Microsoft ha fatto dietro-front: non ci saranno nuove build mobile #InsiderPreview - WindowsBlogIta : #Microsoft ha fatto dietro-front: non ci saranno nuove build mobile #InsiderPreview - MAXI_titano : RT @GameSoulBlog: #Microsoft continua a puntare sul servizio #XboxGamePass! -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 30 gennaio 2018) Per quanto l'impatto effettivo sul mondo del gaming sia a conti fatti non evidente come annunciato in passato,stando a concentrarsi sulanche attraverso acquisizioni legate al mondo dei videogiochi. L'ultima è quella di, una notizia riportata da TechCrunch.ha acquisito la startup che aveva raccolto $13 milioni dagli investitori e che si occupa di aiutare gli sviluppatori nel lancio online dei propri titoli fornendo dei servizi semplificati. Questa compagnia verrà integrata all'interno della divisione gaming diAzure e sarà interessante scoprire come i servizi proposti verranno sfruttati dal colosso di Redmond.proponeva agli sviluppatori una piattaforma che ospita e gestisce i giochi e gli strumenti di analisi per aiutare a capire i gusti degli utenti e i modi per monetizzare il loro coinvolgimento. La startup ha permesso a ...