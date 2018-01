Microsoft acquista PlayFab | il servizio di gaming basato sul cloud

Microsoft starebbe valutando la possibilità di acquistare Electronic Arts : Quello che vi riportiamo è un'indiscrezione veramente clamorosa: stando a quanto riportato da Polygon, secondo una fonte del sito vicina a Microsoft, il colosso potrebbe acquistare Electronic Arts. Per ora non esistono conferme o notizie ufficiali sulla questione, ma gli analisti hanno già cominciato a parlare di un'operazione possibile, in quanto il colosso di Redmond, che avrebbe a disposizione una cifra di 130 miliardi di dollari, potrebbe ...

Microsoft pronta ad acquistare Electronic Arts? Rumor scuote la rete : L'arrivo sul mercato della nuova console targata Microsoft, Xbox One X, nelle ultime settimane dello scorso anno ha indubbiamente fatto girare la testa a tutti gli appassionati di tecnologia, smaniosi di mettere le mani sull'ultimo ritrovato in ambito videoludico. Specifiche tecniche assolutamente mostruose rendono infatti la piattaforma di gioco assolutamente inavvicinabile (per il momento) da parte della concorrenza di Sony, sebbene un neo ...

Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro saranno acquistabili dal Microsoft Store USA a partire da febbraio : Dopo il Samsung Galaxy S8 e il Razer Phone, Microsoft si prepara a vendere nei suoi Store fisici e online i nuovi due dispositivi di casa Huawei: Mate 10 e Mate 10 Pro. Ormai non ci stupisce più di tanto che il big di Redmond commercializzi a suo nome degli smartphone Android e la sua strategia relativa al settore mobile sembra essere, lo diciamo praticamente da diversi mesi, quella di concentrarsi sui sistemi operativi un tempo concorrenti di ...