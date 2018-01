Messina | gli alunni della ' Gentiluomo' incontrano l' autrice Eleonora Iannelli

Messina - ruspe a Largo Avignone. L'Ordine degli Architetti : 'Occorre una sana competizione costruttiva' [FOTO] : ... costruttivamente, con le amministrazioni locali per agevolare la trasformazione delle nostre comunità non "a prescindere", ma secondo obiettivi chiari e condivisi ed una politica "industriale" delle ...

Evasione fiscale - nel paese di Matteo Messina Denaro buco da 42 milioni : “65% degli abitanti non ha pagato tasse” : Tasse non pagate per un totale di 42 milioni di euro. Dall’Imu alle imposte comunali su rifiuti e servizio idrico fino alle imposte pubblicitarie non versate. E’ la situazione emersa a Castelvetrano, in provincia di Trapani, il paese di origine del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro, commissariato l’estate scorsa dopo che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, ha sciolto il ...

Messina - 80enne con il cranio fracassato in casa : fermato il figlio : Risolto il giallo dell'80enne, Nunziata Sciavarrello, che venerdì sera è stata trovata con il cranio fracassato nella sua abitazione di Maletto, nel Catanese. E' stato fermato per omicidio dai ...

Messina. Colpo alla famiglia barcellonese 40 arresti : Maxi blitz antimafia nell’area metropolitana di Messina da parte dei Carabinieri, del Ros e della Polizia. E’ stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale messinese, su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, a carico di 40 soggetti gravemente indiziati, a…Continua a leggere →

Piano emergenza freddo a Messina. Cardile - Gennaro e Siracusano : 'l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere i meriti del Consiglio ... : In questo ultimo scorcio di mandato, nel quale l'Amministrazione tende a trasformare qualsiasi questione politica in bieca propaganda elettorale, sentiamo l'esigenza di ringraziare tutti i volontari ...

Aperitivi - musica e spettacoli : continuano gli appuntamenti al Mercato Muricello a Messina - ecco il calendario : continuano gli appuntamenti in programma al Mercato Muricello di Messina, ecco il calendario continuano gli appuntamenti in programma per le festività al Mercato Muricello a Messina, ecco il ...

Capodanno : niente alcol e bottiglie in vetro a Messina - sindaco firma ordinanza : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - niente brindisi con bottiglie di spumante in vetro e bevande in lattina la notte di Capodanno a Messina. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco della città dello Stretto, Renato Accorinti, che dispone il divieto di vendita e somministrazione di bevande in latti

Scoperto sistema di faglie profonde tra l’Etna e Messina : “Stanno allontanando la Sicilia dall’Italia - possono innescare terremoti ed eruzioni” : Un sistema di spaccature profonde sta separando la Sicilia dal resto dell’Italia nella regione compresa tra lo stretto di Messina e l’Etna. Lungo queste strutture geologiche risale materiale del mantello che formava il basamento dell’oceano mesozoico, chiamato Tetide, da una profondità di circa 15-20 chilometri. Si tratta di una vera e propria finestra sotto il fondale del Mar Ionio, che consente di osservare da vicino blocchi dell’antico ...

Scoperto sistema di faglie profonde tra l’Etna e Messina : “Stanno allontanando la Sicilia dall’Italia - possono innescare terremoti ed eruzioni” : Un sistema di spaccature profonde sta separando la Sicilia dal resto dell’Italia nella regione compresa tra lo stretto di Messina e l’Etna. Lungo queste strutture geologiche risale materiale del mantello che formava il basamento dell’oceano mesozoico, chiamato Tetide, da una profondità di circa 15-20 chilometri. Si tratta di una vera e propria finestra sotto il fondale del Mar Ionio, che consente di osservare da vicino blocchi dell’antico ...

A Milano i lavoratori dipendenti meglio pagati d’Italia - a Messina i peggio retribuiti : Che al Nord si guadagni di più che al Sud non è una novità (e peraltro anche il costo della vita è più alto al Nord), ma ora un'indagine condotta da JobPricing su 107 province italiane, ha quantificato la...

Messina - truffa all'Inps : 33 arresti - 69 indagati. C'è anche l'ex vicepresidente del Consiglio comunale di Brolo : Misure cautelari nei confronti di 33 persone sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti, in provincia di Messina, e notificate dai Carabinieri per una ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della prima fase di Eurolega. Barzon trascina Padova - D’Amico salva Messina : Tre su tre: meglio di così non poteva andare per le squadre italiane di Pallanuoto femminile impegnate nel primo turno di Eurolega. Catania, Padova e Messina hanno staccato il biglietto per il secondo turno, in programma dal 19 al 21 gennaio, che designerà le quattro partecipanti alla Final Four. Andiamo a scoprire quali italiane si sono messe in luce nelle tre gare dello scorso weekend. Agnese D’Amico (Messina): tripletta nella gara ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della prima fase di Eurolega. Barzon trascina Padova - D’Amico salva Messina : Tre su tre: meglio di così non poteva andare per le squadre italiane di Pallanuoto femminile impegnate nel primo turno di Eurolega. Catania, Padova e Messina hanno staccato il biglietto per il secondo turno, in programma dal 19 al 21 gennaio, che designerà le quattro partecipanti alla Final Four. Andiamo a scoprire quali italiane si sono messe in luce nelle tre gare dello scorso weekend. Agnese D’Amico (Messina): tripletta nella gara ...

MSC "Seaside" oggi a Messina : l'accoglienza al gigante del mare : ... ad accentrare da più parti le attenzioni è la nave ammiraglia della Compagnia di navigazione svizzera 'MSC Crociere', la più grande compagnia a capitale privato del mondo. Il colosso, che stamane ha ...