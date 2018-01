Mercedes-Benz Classe A - I fari si mostrano in nuovi teaser

Mercedes-Benz - La prima foto teaser della nuova Classe A : Sarà svelata in anteprima mondiale ad Amsterdam il 2 febbraio (debutto live anche su internet) e la Mercedes scalda latmosfera con le prime immagini: una foto teaser del frontale, nel quale si vedono bene i nuovi fari con la firma dei Led accesi. Daltra parte, la nuova Classe A è un modello di quelli davvero molto importanti, visto che sostituirà una bestseller che ha contribuito in modo decisivo a ringiovanire e trasformare limmagine della Casa ...

Mercedes-Benz Classe G - Prime immagini delle AMG Line e Night Package : Dopo aver presentato la nuova generazione della Classe G al Salone di Detroit, la Mercedes-Benz ha diramato le Prime informazioni riguardo alle varie versioni che andranno a popolare i listini di questo modello. La fuoristrada arriverà presto sul mercato in vari allestimenti, alcuni dei quali saranno personalizzabili con le dotazioni dei pacchetti AMG Line e Night Package.Assaggio di G 63. In attesa del debutto delle immancabili versioni AMG, le ...

Mercedes-Benz CLA - Primo avvistamento della nuova generazione : L'offerta delle compatte della Stella è destinata ad ampliarsi molto rapidamente e proprio per questo i vari modelli si dovranno differenziare in maniera netta. La Mercedes-Benz CLA, appena immortalata in una delle sue prime uscite sulle nevi del nord Europa, crescerà rispetto al passato distinguendosi dalla più compatta Classe A Sedan tanto pe le dimensioni, quanto per l'estetica.Baby CLS. Le prime foto spia della nuova generazione della ...

Mercedes-Benz GLB - Al via i collaudi per la nuova Suv : Anche i prototipi della Mercedes-Benz GLB si spostano in Scandinavia per i consueti collaudi invernali. A pochi giorni dai primi avvistamenti dei muletti in terra tedesca, torniamo quindi a parlare della inedita Suv che allargherà ulteriormente la famiglia dei modelli derivati dalla Classe A.Camuffature pesanti. Il prototipo delle foto odierne è sostanzialmente identico a quello già immortalato: oltre al curioso oblò realizzato per confondere le ...

Mercedes-Benz EQ C - Su strada il prototipo della Suv elettrica : Secondo le informazioni in nostro possesso queste sono le prime foto spia in assoluto della Suv elettrica della gamma EQ, il brand creato dalla Mercedes-Benz per i propri esemplari a batteria. Sarà proprio questo modello, denominato EQ C, ad arrivare per primo sul mercato nel 2019.La prima Suv elettrica EQ. La EQ C, che in Norvegia è già prenotabile online con un versamento di 2.000 euro, deriva dalla Generation EQ Concept svelata nel ...

Mercedes-Benz Classe G 2019 - il mito si rinnova : Ha preso il via, in queste ore, il Salone di Detroit 2018 e non sono mancati i primi fuochi d’artificio. La Casa della Stella, ad esempio, ha rotto gli indugi togliendo i veli all’ultima edizione di una delle vetture più iconiche, presenti fra i suoi listini: la Mercedes-Benz Classe G 2019. Per questa auto, i tecnici di Stoccarda hanno compiuto un profondo lavoro di rinnovamento, riuscendo, al contempo, a non stravolgere un progetto ...

Mercedes-Benz Classe B - Nuovo avvistamento della monovolume : Ormai mancano solo poche settimane al debutto della nuova generazione della Classe A: a marzo, al Salone di Ginevra, la Mercedes-Benz svelerà la nuova compatta basata sulla piattaforma modulare a trazione anteriore MFA2. Nei mesi successivi al debutto della hatchback, sul mercato europeo arriveranno anche altri modelli basati sullo stesso telaio della compatta: tra questi vi saranno la nuova Suv GLB e la monovolume Classe B, appena avvistata ...

Mercedes-Benz - La prossima Classe S avrà la guida autonoma di livello 3 : Abbiamo un grande impegno per lelettrificazione di tutta la gamma: comprese le ibride plug-in avremo cinquanta modelli entro il 2022, come abbiamo già reso noto. E la nuova Classe G, ha dichiarato al Salone di Detroit la direttrice vendite e marketing di Mercedes-Benz, Britta Seeger, sarà una di queste.La Mercedes-Benz, come tutti i costruttori e quelli con modelli di grossa cilindrata più di altri è in corsa contro il tempo per centrare i ...

Mercedes-Benz Classe G - Zetsche : "Sarà anche elettrificata" : La nuova Classe G sarà anche elettrificata: lo ha detto lad di Daimler, Dieter Zetsche, nel corso della presentazione di quella che, a tutti gli effetti, può essere considerata la seconda generazione della leggendaria fuoristrada tedesca. Cambiare senza farlo vedere. Presentata nel 1979 nella sua versione originale, torna sotto i riflettori alledizione 2018 del Salone di Detroit. Con una formula che ha pochi precedenti non solo a Stoccarda, ...

Mercedes-Benz GLS - La Grand Edition è in arrivo a Detroit : Tra le novità che la Mercedes-Benz presenterà in occasione del Salone di Detroit ci sarà anche la GLS Grand Edition, evoluzione nordamericana dell'omonima versione presentata negli scorsi mesi anche in Europa. I dettagli che differenzieranno il nuovo allestimento esclusivamente realizzato per gli Stati Uniti saranno molti e spazieranno dai cerchi di lega con misure fino a 21" ai rivestimenti interni di pelle Nappa.Tutta pelle. Sul mercato a ...

Mercedes Benz ancora numero uno tra le auto di lusso : Mercedes-Benz è stata per il secondo anno consecutivo il marchio premium più venduto: il 2017 si è chiuso con una crescita del +9,9% e 2.289.344 veicoli immatricolati. Il merito di questo successo in particolare va ai suv e alla...

Mercedes-Benz - Nuove foto e video della Classe G : A pochi giorni dal debutto al Salone di Detroit la Mercedes-Benz ha diffuso Nuove immagini della Classe G, ripresa durante alcuni collaudi in Austria. La fuoristrada è ancora camuffata, ma tanto basta per confermare tutto quello che fino a oggi abbiamo dedotto dalle foto spia: la nuova generazione ha mantenuto il look della serie classica, apprezzata dagli appassionati e ormai iconica. Gli interni, già svelati, mostrano invece forti iniezioni di ...

Mercedes-Benz e Fischer : è subito tour da top di gamma : Sci e motori, cosa chiedere di più? Quando due passioni così si incontrano, non può che nascere qualcosa di imperdibile. O almeno questa è la promessa del Mercedes-Benz 4Matic tour by Fischer, a giudicare poi sarete voi. Gli ingredienti promettono bene: giusto per ingolosirvi, sappiate che l’8 di dicembre è partita la serie di appuntamenti che toccherà 22 località sciistiche in Italia con l’obiettivo dichiarato di far provare in ...

Mercedes-Benz Classe G - A Detroit la nuova generazione : Il 2018 sarà un anno rivoluzionario per la Mercedes-Benz: oltre alla nuova generazione della Classe A debutteranno anche molti altri modelli, tra cui l'erede dell'iconica Classe G. Proprio questo modello sarà tra i primi a essere svelato quest'anno: il debutto è fissato per il 15 gennaio in occasione del Salone di Detroit. 15 gennaio. Il primo filmato pubblicato dalla Casa di Stoccarda per dare il via alla fase di teasing ha ...