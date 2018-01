Mbia idea last minute per l' Inter

Nicola Cecchi : "Un anno fa ero per Renzi e ora 5 stelle? E allora? non si può caMbiare idea?" : "Rivendico il diritto a cambiare idea". Lo dice al Corriere della Sera, Nicola Cecchi, ex iscritto al Pd, ora candidato nel collegio uninominale 1 di Firenze per il Senato, dove sfiderà Matteo Renzi. Di Maio lo sapeva? "Lui non lo so - risponde Cecchi - non gli ho mai parlato. Ma il parlamentare, non dico chi è, che mi ha chiesto di candidarmi, sì".Sul suo sostegno a Renzi, aggiunge:"Era un anno, un anno e mezzo fa. Allora ...

Elezioni - Renzi : “Sto aspettando il confronto tv con Di Maio” e a Salvini : “Doveva sfidarmi nel mio collegio? Ha caMbiato idea” : “Avevano chiesto un incontro, i confronti e i duelli. Lo sto ancora aspettando. Sto aspettando che Di Maio accetti il mio invito”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Nazareno sfidando i ‘concorrenti’ a un confronto televisivo. “Se Di Maio ha tempo, quando ha tempo, noi siamo pronti a discutere”. E a Matteo Salvini: “Aveva detto che sarebbe venuto a ...

Cecilia e Ignazio a Verissimo caMbiano idea : non si sposano più : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: nessun matrimonio all’orizzonte Matrimonio e figli con Ignazio Moser: sembrava questo il progetto di Cecilia Rodriguez dopo la fine del Grande Fratello Vip. Con il passare dei mesi, però, qualcosa è cambiato. E a Verissimo la sorella di Belen ha smorzato gli entusiasmi, ribadendo che si sta ancora […] L'articolo Cecilia e Ignazio a Verissimo cambiano idea: non si sposano più proviene da ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar e Sara : Lorenzo Riccardi pronto a caMbiare idea! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi ha deciso di dichiararsi per Nilufar Addati: una scelta affrettata? Ecco perchè potrebbe cambiare idea.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 05:30:00 GMT)

Emma Marrone / Continua la lotta agli haters : "Nella vita si può caMbiare idea e perdonare" : Emma Marrone parla del suo cambiamento, del rapporto con la spiritualità e delle voci sul suo conto in un'inervista rilasciata al settimanale Grazia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:54:00 GMT)

Francesco Monte caMbia idea su Cecilia e Ignazio e ammette : “Ho fatto degli errori” : Francesco Monte su Dipiù: le nuove dichiarazioni su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Francesco Monte è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez ma, prima di partire per l’Isola dei Famosi, ha finalmente capito che la relazione dell’argentina con Ignazio Moser è più forte e vera che mai. Durante il Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini […] L'articolo Francesco Monte cambia idea su Cecilia e Ignazio e ammette: ...

La Brexit e il diritto di caMbiare idea : Si intravvede già la possibilità di ricadere nelle stesse trappole e nelle stesse illusioni, ma Adonis è convinto che questi mesi di negoziati e di primi scricchiolii dell'economia e dell'immagine ...

Silvio Berlusconi contro M5s e Luigi Di Maio : 'Con loro crolla l'Italia. Il leader? CaMbia idea su tutto' : Incessante, la campagna elettorale di Silvio Berlusconi prosegue negli studi di Matrix . Ospite di Nicola Porro , il leader di Forza Italia ribadisce: 'Il primo avversario? Un partito pauperista, ...

Ciclismo - Chris Froome caMbia idea. Non la disidratazione - ma il malfunzionamento renale come arma difensiva : Cambio di rotta nel team di legali, scienziati e ricercatori alle dipendenze del Team Sky e di Chris Froome. Secondo quanto riporta l’Equipe, è stata ormai scartata l’ipotesi della disidratazione come causa del livello eccessivo di salbutamolo (superiore del doppio rispetto al consentito) riscontrata nel corso della tappa dello scorso 7 settembre alla Vuelta, mentre l’opzione farmacocinetica, che avrebbe dovuto dimostrare come ...

Ciclismo - Chris Froome caMbia idea. Non la disidratazione - ma il malfunzionamento renale come arma difensiva : Cambio di rotta nel team di legali, scienziati e ricercatori alle dipendenze del Team Sky e di Chris Froome. Secondo quanto riporta l’Equipe, è stata ormai scartata l’ipotesi della disidratazione come causa del livello eccessivo di salbutamolo (superiore del doppio rispetto al consentito) riscontrata nel corso della tappa dello scorso 7 settembre alla Vuelta, mentre l’opzione farmacocinetica, che avrebbe dovuto dimostrare come ...

Elena Fanchini : 'Volevo smettere - con il tumore ho caMbiato idea. Non lascio così' : Poche settimane fa non si era sentita bene, poi degli esami hanno portato alla luce qualcosa di imprevedibile. Il mondo di Elena Fanchini è cambiato in pochi giorni, la scoperta del tumore l'ha costretta a rinunciare alle Olimpiadi. Per prepararsi ad una sfida ben più difficile e complicata. Intervistata dalla ...

Brexit - Tusk a Gb : si può caMbiare idea : 10.49 Il presidente del Consiglio Europeo, Tusk,si appella ai cittadini britannici e al governo perché sulla Brexit "c'è ancora tempo per cambiare idea". "Se una democrazia non può cambiare idea, cessa di essere una democrazia",ha detto Tusk,ricordando ai britannici che "i nostri cuori sono ancora aperti a voi". Intanto secondo una bozza delle direttive negoziali, la Ue chiederà al Regno Unito di garantire i diritti di cui beneficiano i ...

Auto - Marchionne caMbia idea : «Entro 2025 oltre la metà ibride o elettriche» : Il numero uno di Fca cambia idea: «Le case Automobilistiche hanno meno di un decennio per reinventarsi» se non vogliono essere cancellate. E sulla riforma fiscale di Trump: «Una replica in Italia? Fare bene i conti prima di fare annunci sul Fisco»

Auto - Marchionne caMbia idea : «Entro 2025 oltre la metà saranno ibride o elettriche» : Il numero uno di Fca cambia idea: «Le case Automobilistiche hanno meno di un decennio per reinventarsi» se non vogliono essere cancellate