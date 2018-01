MAX ALLEGRI E AMBRA SONO SPOSATI? Anello al dito del tecnico in conferenza stampa

MAX ALLEGRI re dei social - è lui l’allenatore più «influencer» : Tattica, intuito e social network. Massimiliano Allegri abita ai piani alti della speciale classifica stilata dall’azienda spagnola «Comunicar es ganar», che analizza i migliori allenatori del mondo per quello che fanno in campo, ma non solo. Oltre naturalmente alle tipiche variabili legate ai risultati in carriera, la graduatoria tiene conto infatti anche di alcuni fattori legati alla comunicazione: le relazioni con i media, i messaggi verbali ...

Chelsea - conferme dall’Inghilterra : per il dopo-Conte c’è MAX Allegri : Secondo quanto riporta il tabloid inglese “Daily Mail”, e’ ormai quasi certo che Antonio Conte non proseguira’ ad allenare il Chelsea nella prossima stagione. Il club londinese e’ gia’ alla ricerca di sostituti per l’ex ct azzurro e in cima alla lista ci sarebbero il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e lo spagnolo ex Roma Luis Enrique, rimasto senza una panchina dopo aver lasciato il ...

Ambra Angiolini aspetta un figlio da MAX Allegri? : Sono sette mesi che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri vivono il loro amore alla luce del sole, ma ora la loro storia potrebbe prendere una piega diversa.La bella attrice, infatti, è stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna con un'amica. Ma ad attirare l'attenzione dei paparazzi non sono stati tanto gli accompagnatori di Ambra Angiolini, quanto il fisico dell'attrice. Quel fisico così tanto asciutto, infatti, sembra essere ...

Ambra Angiolini e MAX ALLEGRI : dopo il litigio arriva la pace Video : Sembrava un amore impossibile tra i due. Lui troppo impegnato nel complicato mondo del calcio, lei tutta presa dalla carriera cinematografica e teatrale. Ma il tempo e i fatti hanno dimostrato l'esatto opposto. All'inizio nessuno ci credeva, tutti la consideravano la classica storia di gossip estivo tutta passione che sarebbe finita nell'arco di poche settimane. Ma ancora oggi stanno insieme e hanno dimostrato di poter convivere anche con le ...

Moggi massacra Allegri : “Dall’esclusione di Dybala al centrocampo - MAX hai sbagliato tutto” : Ospite negli studi di ‘Sportialia’, Luciano Moggi non le ha mandate a dire e ha criticato le scelte di Allegri per la sfida persa dalla Juventus contro la Sampdoria. Ecco quanto riportato da ‘TuttoJuve.com’: “Proprio la partita di Genova ha dimostrato la partita della Juventus, perchè si distrae un momentino, ma è capace in cinque minuti di fare due gol e per poco pareggiarla. La Juventus ha un qualcosa che gli si ...