Maria Elena Boschi a Bolzano |  «Ora imparerò il tedesco» Video | diffidenza e ironia web

Maria Elena Boschi : da grande problema a grande risorsa : A "rischiare" solo nel maggioritario, in collegi in verità piuttosto sicuri, sono il ministro dei Trasporti Graziano Delrio a Reggio Emilia, il ministro dello Sport Luca Lotti a Empoli, il ministro ...

Maria Elena Boschi - da grande problema a grande risorsa : Da "problema" da nascondere a una candidatura che parte dalle Alpi e finisce in Sicilia. Passando per il centro Italia. È il caso di Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio ed ex ministra per le Riforme. Finita negli ultimi mesi sotto una pioggia di polemiche per via del caso Banca Etruria. Il colpo di grazia le audizioni di Vegas e Ghizzoni in commissione banche in cui veniva rivelato che Boschi si era ...

La manina di Maria Elena nelle liste : "Così si è vendicata degli attacchi" : Uno al centro della discussione politica in queste settimane, l'altro più lontano nel tempo. L'ultimo tarlo che ha roso l'orgoglio dell'ex ministro delle Riforme è il balletto di indiscrezioni, ...

La manina di Maria Elena nelle liste : Così si è vendicata degli attacchi : L'«anima nera» nella notte del Pd è una donna in mezzo alla tempesta. Venerdì sale per le scale del quartier generale del Nazareno, si barrica nella stanza del capo, siede al suo fianco ed esce all'alba di sabato; soltanto quando la vendetta è stata consumata. Dietro alle polemiche per le «epurazioni», alle accuse e agli scazzi della minoranza interna, ci sarebbe la voglia di rivalsa di Maria ...

Maria Elena Boschi candidata a Bolzano - l'ironia sul web : La rete ironizza sulla candidatura di Maria Elena Boschi nel collegio uninominale di Bolzano. Su Twitter gira un fotomontaggio dell'account satirico BufalaNews (@Labbufala) in cui si vede la sottosegretaria alla presidenza con la treccia e il vestito tradizionale tirolese dall'indipendentista Eva Klotz.Dietro la foto un cartello con su scritto in tedesco: "Il sud Tirolo non è Italia". E in tanti stanno rilanciando la foto, commentando, ...

Pd - sale la tensione sulle liste : salta la presentazione di Maria Elena Boschi a Bolzano : In extremis offerta la candidatura anche a Tommaso Cerno, condirettore di Repubblica. Restano forti tensioni tra il segretario Renzi e la minoranza

Tensione nel Pd - salta la presentazione di Maria Elena Boschi a Bolzano : Le trattative ancora in corso tra Matteo Renzi e la minoranza Pd ha fatto saltare la presentazione della candidatura di Elena Maria Boschi a Bolzano.L'arrivo della sottosegretaria nel capoluogo altoatesino in un primo momento era atteso per questo pomeriggio, ma all'ultimo la seduta della direzione nazionale è stata spostata alle ore 16 per consentire al segretario di trovare un accordo soprattutto con gli orlandiani. Come si apprende, la ...

Maria Elena Boschi - lite sulla candidatura a Bolzano : salta la presentazione : Il Pd esplode sulla candidatura di Maria Elena Boschi : nel pomeriggio era attesa la candidatura della sottosegretaria a Bolzano, con l'arrivo della diretta interessata nel capoluogo altoatesino. ...

M5s contro Maria Elena Boschi : 'Una sua collaboratrice scelta per il Consiglio di Stato' : Tre nomine al Consiglio di Stato sono finite nelle grinfie del M5S. Si tratta delle candidature avanzate dal governo il 22 dicembre, rivelate sul blog del Movimento, riporta il Corriere della Sera . ...

Il sindaco di Arezzo annuncia : 'Faccio causa a Maria Elena Boschi' Video : Il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha annunciato di voler denunciare Maria Elena #Boschi. Stando alle parole del #sindaco, la vicenda Etruria [Video]avrebbe causato gravi danni d'immagine alla citta' di Arezzo. Da qui la decisione di voler fare causa al sottosegretario del governo Gentiloni. Una bella grana per Maria Elena Boschi che da mesi è al centro del dibattito politico. Secondo l'esponente di Forza Italia, ci sarebbe una ...

Maria Elena Boschi - il sindaco di Arezzo le fa causa per danno d'immagine : 'Etruria - mezzo milione di danno per il comune' : Altri guai per Maria Elena Boschi : il sindaco di Arezzo, di centrodestra, farà causa a lei e al padre 'per il colossale danno di immagine procurato alla reputazione nazionale e internazionale' della ...

Caso Etruria - il sindaco di Arezzo : "Danno milionario per la città - faccio causa a Maria Elena Boschi e padre" : Dopo il crollo di Banca Etruria e migliaia di cittadini che hanno visto sparire i propri risparmi, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli intenterà una causa contro Maria Elena Boschi e suo padre, ...

Maria Elena Boschi - il sindaco di Arezzo : 'Le farò causa per danno d'immagine' : La sottosegretaria Pd Maria Elena Boschi è originaria di Arezzo. Ora il sindaco di centrodestra della città toscana le intenterà causa, a lei e al padre, per il colossale danno di immagine procurato ...