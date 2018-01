Mafia | altro colpo ai clan | fermati sei esponenti del mandamento di Bagheria

Totò Riina è morto - la piovra no. Abbiamo solo un altro motivo per non parlare di Mafia : di Fabio Manenti Legittima, comprensibile, la voce di chi esulta per la morte di Totò Riina: l’umanità ha sempre gioito per la caduta dei suoi nemici. Ieri, oggi, sei anni fa, quando un sussurro di sollievo ha attraversato le menti d’Occidente, da orecchio a orecchio, alla morte di Osama Bin Laden. A volte il male ha nome e cognome, ma un solo uomo non può contenerlo tutto. Quella volta, quando la morte americana venne a prendere l’uomo nero fin ...