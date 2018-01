Mafia | 33 arresti | Ps azzera clan etneo

Operazione anti Mafia a Catania - 33 arresti nel clan Santangelo : Palermo, 30 gen. , askanews, Su delega della Procura Distrettuale antimafia , la polizia di Catania ha arrestato 33 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per ...

