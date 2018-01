Made in Italy e molti prodotti DOP bocciati dall'etichetta semaforo : L 'etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in Europa penalizza l'Italia più che altri paesi, bocciando quasi l'85% in valore del Made in Italy a denominazione di ...

Coldiretti : l’etichetta a semaforo boccia l’85% del Made in Italy DOC : l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in Europa boccia ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop) che la stessa Unione Europea dovrebbe invece tutelare e valorizzare. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo all’incontro “l’etichetta alimentare corretta che informa senza fuorviare” organizzato da Paolo De Castro ed Elisabetta Gardini con ...

Viareggio - Marcucci : Carnevale Made in Italy da esportare : Viareggio , askanews, - Il Carnevale di Viareggio sempre più internazionale: l'edizione 2018 si è aperta con la partecipazione ai corsi e alle cerimonie ufficiali di una serie di ospiti stranieri, a ...

Le etichette a semaforo sono un'opportunità e non penalizzano il Made in Italy. La posizione di Stefania Ruggeri del Crea : La scienza progredisce proponendo ogni volta miglioramenti e il semaforo rappresenta un passo in avanti. Il semaforo è una novità anche se non è in grado di analizzare tutti gli aspetti nutrizionali ...

Ape Calessino e Alcantara - il Made in Italy a Parigi – FOTO : Ci sono mezzi che definire di “trasporto” è riduttivo. Come l’Ape Calessino, che senza dubbio è un pezzo di storia sospeso tra passato e presente. Nel corso degli anni, e sono esattamente 70 da quando debuttò nel 1948, sono state molte le personalizzazioni e le variazioni sul tema, al punto da poterlo considerare come uno dei veicoli più “customizzati” che esistano. L’ultima di queste interpretazioni a si ...

Export - record di cibo Made in Italy negli Stati Uniti - : Secondo le stime di Coldiretti, ammontano a 4 miliardi i consumi di prodotti alimentari origine italiana negli Usa, con un aumento del 6% nel 2017. Il prodotto più gettonato è il vino. Seguono olio, ...

Incassi - Made in Italy debutta in testa : (ANSA) - ROMA, 29 GEN - Made in Italy, ritorno alla regia dopo 16 anni di Luciano Ligabue, esordisce in testa alla classifica del box office italiano. Il film con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak ha ...

Made in Italy - Coldiretti : record storico di 4 miliardi per l’export negli Stati Uniti : Le esportazioni di cibo e bevande dall’Italia negli Stati Uniti sono aumentare del 6% nel 2017 per un totale che per la prima volta arriva a 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. E’ quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulla base di una analisi degli ultimi dati Istat relativi al commercio estero. Il vino – precisa la Coldiretti – risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta. Anche ...

Servono più Trump al mondo. Salvini lancia i dazi a difesa del Made in Italy : "Sta mantenendo tutto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Ha vinto le elezioni dicendo prima l'America e difende le aziende e gli operai americani. Anzi, averne di Trump". Per Matteo Salvini le politiche portate avanti da leader come Donald Trump e Vladimir Putin andrebbero importate anche in Italia. "Entrambi - spiega durante il faccia a faccia con Giovanni Minoli su La7 - difendono la loro ...

"Made in Italy" all'Uci di Orio Tutti pazzi per il Liga : Un sussulto, urla, e Tutti tirano fuori i cellulari. "Luciano!". È l'accoglienza che mille persone hanno riservato ieri sera a Ligabue all'Uci cinema di Oriocenter, dove il cantautore e regista è ...

Le Auto che Preferisco 2018 - ll Made in Italy domina ancora : Gli italiani amano le italiane. A giudicare almeno dai risultati delledizione 2018 del nostro referendum Le Auto che Preferisco. Una grande consultazione popolare, svoltasi online su questo sito dal 30 settembre al 31 ottobre e organizzata contemporaneamente in 15 diversi Paesi europei, con la partecipazione di 19 riviste (ma i risultati sono elaborati su base nazionale). Un sondaggio che prevede lelezione di undici regine, una per ognuna delle ...

"Con una valuta così il Made in Italy soffoca" : A questi livelli, l'euro è già una spina nel fianco delle imprese italiane. A esserne convinto è l'economista Mario Deaglio, che ieri ha presentato il XXI Rapporto sull'economia globale e l'Italia, realizzato in collaborazione tra il Centro Einaudi e Ubi Banca: "Credo che per l'Italia la soglia del dolore sia intorno a 1,25, al massimo 1,30 dollari". Già ci siamo, e ...

“Salone della creatività Made in Italy” : un giovane su 2 sogna di fare lo spazzino : Nel 2018 più di un giovane senza lavoro su due (56 per cento) accetterebbe un posto da spazzino che, da emblema dei lavori meno ambiti, è diventato nel tempo della disoccupazione record un “lusso” per gli italiani under 35, tanto da essere preferito ad un posto nei call center, da badante o da dog sitter. E’ quanto emerge dalla prima analisi Coldiretti/Ixè su “I giovani italiani, la vita e il lavoro”, presentata al “Salone della creatività Made ...

Juventus : pronti tre colpi di mercato Made in Italy Video : La Juventus sta veramente lavorando in maniera occupata sul mercato, con operazioni a 360 gradi che spaziano davvero su tutto il fronte, sia quello relativo al #Calciomercato nostrano, che quello internazionale. Marotta e Paratici hanno intensificato una serie di colloqui, stringendo sinergie ed accordi con diverse societa', giungendo anche alla conclusione, ormai prossima, di alcune trattative molto importanti. Tre i colpi tutti italiani che la ...