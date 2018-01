M5s | Paragone sul dopo elezioni | “Posso essere uomo del dialogo tra il Movimento e la

Il mediatore. Gianluigi Paragone : "Dopo le elezioni potrei essere l'uomo del dialogo tra M5s e Lega" : "Non potevo sempre rifugiarmi dietro il paravento dell'essere giornalista. Così ho pensato fosse giusto provare a dare il mio punto di vista dentro le istituzioni. Senza arroganza, ma con delle idee precise. Il Movimento è la forza che più mi ha seguito in questi anni di denunce, soprattutto al sistema bancario,per questo ho detto di sì. Mentre ho detto no ad una coalizione di centrodestra che per quel che mi riguarda ...

Parlamentarie M5s - sul blog le liste per il plurinominale : eletti uscenti in testa. E anche Paragone - Lannutti e De Falco : Tutti o quasi i big capilista. Ma anche attivisti di lungo corso, ex assistenti parlamentari e qualche outsider. Il Movimento 5 stelle annuncia i candidati nelle liste dei collegi plurinominali. E lo fa come previsto alla fine dell’evento di Pescara, dove l’aspirante premier Luigi Di Maio aveva già presentato alcuni “esterni” che “lavoreranno con il Movimento” e ai quali è stato chiesto di candidarsi per i collegi ...

De Falco - Carelli - Paragone : Di Maio presenta i candidati del M5s : Ci sono il comandnte Gregorio De Falco, il presidente del Forum disabili Vincenzo Zoccano, i giornalisti Emilio Carelli e Gianluigi Paragone, il presidente di Adusbef Elio...

Da De Falco a Paragone - M5s presenta i candidati "illustri" : Gregorio De Falco, Vincenzo Zoccano, Emilio Carelli, Elio Lannutti e Gianluigi Paragone. Sono questi i primi cinque candidati della cosiddetta 'società civile' che il Movimeno Cinque Stelle ha ...

Da De Falco a Paragone - M5s presenta i candidati illustri : Gregorio De Falco, Vincenzo Zoccano, Emilio Carelli, Elio Lannutti e Gianluigi Paragone. Sono questi i primi cinque candidati della cosiddetta "società civile" che il Movimeno Cinque Stelle ha presentato oggi al Villaggio Rousseau di Pescara. Li ha annunciati uno per uno Luigi Di Maio, anticipando così i nomi di tutti i candidati - risultato delle Parlamentarie e delle scelte dei vertici - che saranno invece diffusi nelle ...

Elezioni - Paragone (M5s) : “Maroni? Sceneggiata triste. Le istituzioni non sono un giro di giostra” : “Scopri le differenze tra chi si sente padrone e chi si mette a disposizione, tra chi crede nelle nomine e chi si fa scegliere dai cittadini con le parlamentarie. Dopo certe sceneggiate sono ancor più orgoglioso di stare dalla parte del MoVimento 5 Stelle con Luigi Di Maio”. Così Gianluigi Paragone, candidato alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle commenta la scelta di Roberto Maroni di non ricandidarsi alla guida della Regione ...

Elezioni - Mentana : “Paragone e Carelli candidati M5s? Rispetto loro scelta - ma non la condivido” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, si pronuncia sulla scelta dei giornalisti Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli di candidarsi nelle fila del M5s alle prossime Elezioni politiche: “Ho sempre detto, in linea generale, di non capire la scelta di alcuni giornalisti che vanno in politica per due ragioni. Innanzitutto, ritengo che quello del giornalista è un mestiere più bello di quello del politico. ...

Gianluigi Paragone candidato con M5s. Con lui anche la Iena Dino Giarrusso : Gianluigi Paragone Da La7 ai Cinquestelle. Stavolta i numeri non contano, i voti invece sì. Quello compiuto da Gianluigi Paragone è un passaggio significativo: dopo essere stato estromesso dai palinsesti della rete terzopolista, l’ex conduttore de La Gabbia si è lanciato su un’altra rete: quella politica del M5S. Addio al piccolo schermo, quindi. Il giornalista, infatti, ha confermato in queste ore la propria decisione di candidarsi ...

Elezioni - Paragone (M5s) inizia la campagna elettorale dall’autostrada : “Altro che sacchetti : occhio ai rincari delle tariffe” : “Se l’Epifania tutte le feste si porta via, il 4 marzo speriamo che tutti gli incompetenti si porti via. Una classe dirigente che tutti i conti li fa pagare a noi. Oltre ai sacchetti ogni anno dobbiamo ingoiare i rincari delle tariffe”. Così Gianluigi Paragone nel suo primo video dopo l’ufficializzazione della candidatura alle parlamentarie del M5S L'articolo Elezioni, Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale ...

Parlamentarie M5s - De Falco e Paragone tra i candidati : Tra i tanti attivisti che tentano l'impresa elettorale con i Cinquestelle migliaia di sconosciuti ma anche volti noti. Come il conduttore de La Gabbia su La7 e il capitano di fregata che intimò a ...