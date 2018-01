M5s | Cruciani e Parenzo di stucco alle dichiarazioni dell’ammiraglio Veri dopo il ritiro

: RT @fattoquotidiano: “Avevo mal interpretato una regola del M5S, non mi sembrava importante”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24… ht… - Frank_new67 : RT @fattoquotidiano: “Avevo mal interpretato una regola del M5S, non mi sembrava importante”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24… ht… - silviabest77 : M5s, Cruciani e Parenzo rimangono di stucco alle dichiarazioni dell’ammiraglio Veri dopo il ritiro della sua candid… - Cascavel47 : M5s, Cruciani e Parenzo rimangono di stucco alle dichiarazioni dell’ammiraglio Veri dopo il ritiro della sua candid… - erregi69 : M5s, Cruciani e Parenzo rimangono di stucco alle dichiarazioni dell’ammiraglio Veri dopo il ritiro della sua candid… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2018) “Avevo mal interpretato una regola del M5S, non mi sembrava importante”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), commenta la sua vicenda l’ammiraglio in congedo, Rinaldo, che si è ritirato precipitosamente dcandidature del M5S perché consigliere comunale eletto a Ortona (Chieti) in una lista civicaata col Pd. “Mi sembra una regola un po’ troppo rigida” – continua l’ufficiale – “però da buon militare ho il dovere di rispettare le regole. E quindi ho ritenuto corretto ritirarmi. Ripeto: a me questo aspetto era sfuggito. Non è vero che eroato del Pd, sono stato sostenuto da forze politiche esterne. La storia è molto lunga. Io comunque mi sono messo a disposizione per il bene del mio Paese, ho servito lo Stato per 40 anni e credevo di poter essere utile”.si esprime anche sul candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, che ieri mattina ha ...