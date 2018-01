Luigi Di Maio vola a Londra per rassicurare gli investitori : 'Taglieremo il debito pubblico. Non vogliamo uscire dall'Ue' : ...tutte quelle ricette economiche che possono essere applicate fin da subito anche nel nostro Paese per migliorare la qualità della vita degli Italiani e riuscire a migliorare e a sviluppare l'economia ...

Luigi Di Maio vola a Londra per rassicurare gli investitori : 'Taglieremo il debito pubblico e non vogliamo uscire dall'Ue' : ...tutte quelle ricette economiche che possono essere applicate fin da subito anche nel nostro Paese per migliorare la qualità della vita degli Italiani e riuscire a migliorare e a sviluppare l'economia ...

Il M5S alla sfida per il governo - Luigi Di Maio in diretta su La7 «100 seggi nell’uninominale» : Il candidato premier pentastellato ospite della trasmissione in prima serata su La7 all’indomani dell’ufficializzazione delle liste

Il M5S alla sfida per il governo - Luigi Di Maio ospite di Floris a DiMartedì Diretta video : Il candidato premier pentastellato ospite della trasmissione in prima serata su La7 all’indomani dell’ufficializzazione delle liste

DiMartedì : anticipazioni e ospiti - Luigi di Maio stasera 30 gennaio : La puntata è visibile anche in streaming sul sito La7.it oppure attraverso le app presenti sui principali store a partire dalle 21,15 circa subito dopo 'Otto e Mezzo'. SPECIALE ELEZIONI POLITICHE A ...

Luigi Di Maio - clamoroso Alan Friedman : il sondaggio che lo promuove in economia - Italia fregata : Alla faccia del 'partito degli incompetenti', com'è stato spesso bollato da Matteo Renzi . Il Movimento 5 Stelle è il partito Italiano più adatto a gestire l'economia. Lo pensano gli Italiani: il 20% degli intervistati da un sondaggio Ipsos , condotto da Nando Pagnoncelli insieme al giornalista economico americano Alan Friedman , mai tenero con la classe ...

Quando Luigi Di Maio disse che le Ong sono taxi del mare. La polemica con Saviano : polemica tra Roberto Saviano e Luigi Di Maio. Lo scrittore napoletano, in un lungo post su Facebook, attacca il candidato premier del Movimento 5 stelle perché ha negato di aver chiamato le Ong "taxi del mare" in un'intervista rilasciata all'agenzia tedesca Dpa."Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook in cui definisce le imbarcazioni delle Ong impegnate a salvare vite umane "taxi del mare" - scrive -. Una dichiarazione che dà il ...

Luigi Di Maio - Alessandra Ghisleri : 'Sembra Silvio Berlusconi nel 1994' : 'Vedere Luigi Di Maio che si curava la cravatta , molto uomo immagine, con una presentazione molto vicina a quello che era lo stile Berlusconi del '94 , ha fatto molto impressione. Con queste persone ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini al governo insieme? GianLuigi Paragone : 'Sarò io il mediatore dopo il voto' : 'Non potevo sempre rifugiarmi dietro il paravento dell'essere giornalista. Così ho pensato fosse giusto provare a dare il mio punto di vista dentro le istituzioni. Senza arroganza, ma con delle idee ...

Luigi Di Maio da Lilli Gruber : 'Formeremo un governo con programma condiviso' : 'Se il M5S sarà la prima forza politica, formeremo un governo con programma condiviso. Non parlo di Ministeri'. Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 insiste sul fatto di non voler parlare di poltrone. La ...

Luigi Di Maio - nuovo guaio nelle liste del Movimento Cinque Stelle : si ritira l'ammiraglio Rinaldo Veri : Colpo di scena nelle liste del Movimento Cinque Stelle a poche ore dalla scadenza per la presentazione delle candidature. Carla Ruocco prenderà il posto dell'ammiraglio Rinaldo Veri , previsto come ...

M5S - Di Maio lancia economista Fioramonti : con Luigi miglioreremo vita italiani : L'economista Lorenzo Fioramonti, professore ordinario di Economia Politica all'Università di Pretoria: 'Mi occupo di quei temi che solo il Movimento 5 Stelle e solo Beppe Grillo' hanno affrontato nel ...

Luigi Di Maio - la bomba in casa. Tradisce il suo uomo - il Movimento esplode : 'Colpa', anche se lui ne è la vittima, di Stefano Buffagni , consigliere regionale 5 Stelle e soprattutto 'uomo del Nord' di Di Maio, l'uomo che cerca di unire il mondo grillino a quello delle ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che lo demolisce : sorpresa alle urne - perché hanno paura di votare M5s : Secondo tutti i sondaggi il Movimento 5 Stelle è il primo partito d'Italia, anche grazie al suicidio del Pd che continua ad auto-sabotarsi. Sulla scalata , difficile, del candidato premier Luigi Di ...