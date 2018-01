Luigi Di Maio e Matteo Salvini al governo insieme? Gianluigi Paragone | ' Sarò io il

Luigi Di Maio da Lilli Gruber : 'Formeremo un governo con programma condiviso' : 'Se il M5S sarà la prima forza politica, formeremo un governo con programma condiviso. Non parlo di Ministeri'. Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 insiste sul fatto di non voler parlare di poltrone. La ...

Luigi Di Maio - nuovo guaio nelle liste del Movimento Cinque Stelle : si ritira l'ammiraglio Rinaldo Veri : Colpo di scena nelle liste del Movimento Cinque Stelle a poche ore dalla scadenza per la presentazione delle candidature. Carla Ruocco prenderà il posto dell'ammiraglio Rinaldo Veri , previsto come ...

M5S - Di Maio lancia economista Fioramonti : con Luigi miglioreremo vita italiani : L'economista Lorenzo Fioramonti, professore ordinario di Economia Politica all'Università di Pretoria: 'Mi occupo di quei temi che solo il Movimento 5 Stelle e solo Beppe Grillo' hanno affrontato nel ...

Luigi Di Maio - la bomba in casa. Tradisce il suo uomo - il Movimento esplode : 'Colpa', anche se lui ne è la vittima, di Stefano Buffagni , consigliere regionale 5 Stelle e soprattutto 'uomo del Nord' di Di Maio, l'uomo che cerca di unire il mondo grillino a quello delle ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che lo demolisce : sorpresa alle urne - perché hanno paura di votare M5s : Secondo tutti i sondaggi il Movimento 5 Stelle è il primo partito d'Italia, anche grazie al suicidio del Pd che continua ad auto-sabotarsi. Sulla scalata , difficile, del candidato premier Luigi Di ...

Spending review da 30 miliardi all'anno e 15 miliardi in più di deficit : le coperture del programma M5S. Luigi Di Maio : "Ci riprenderemo i gioielli di Stato" : Una Spending review da 30 miliardi all'anno, 10-15 miliardi di maggior deficit, 40 miliardi dalla revisione delle agevolazioni fiscali. Sono tre le coperture, imponenti, che i 5 Stelle hanno indicato sul loro blog per spiegare come intendono realizzare un programma che prevede, tra gli altri punti, il superamento della legge Fornero.Si parte con la revisione della spesa pubblica, compito che agli ultimi governi è riuscito sempre in misura ...

Luigi Di Maio - la lista dei ministri per il governo M5S : tutti tecnici come Mario Monti : I primi nomi dei ministri che andranno a formare un ipotetico governo del Movimento Cinque Stelle non preannunciano niente di buono. Luigi Di Maio ha già annunciato da tempo che la presentazione sarà ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps e le parole di Luigi Di Maio (oggi - 26 gennaio) : Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps si trova sopra quota 3,9 euro. Le parole di Luigi Di Maio, candidato Premier M5S. Ultime notizie live di oggi 26 gennaio 2018(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:56:00 GMT)

Luigi Di Maio - Vittorio Feltri : 'Quando lo sento parlare devo prendermi un digestivo' : ... 'Di Maio mi diverte quando sbaglia i verbi o sostiene che la Russia sia un Paese mediterraneo', ma rappresenta 'una dequalificazione della politica'.

M5S - il caso che imbarazza Luigi Di Maio : Non è neanche candidato in politica e già mente. "Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio! Italiani...", urlava Totò in un imbuto per far sapere ai condomini che lui, Antonio La Trippa, era candidato per le politiche Segui su affaritaliani.it

Luigi DI MAIO - M5S/ Elezioni 2018 - "La nostra forza è la partecipazione" : LUIGI Di MAIO, M5s: Elezioni politiche 2018, "alleanze? Programma di 20 punti non si discute". Grillo si è stancato del Movimento o di Di MAIO? I dubbi e le "trame" con Di Battista(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:13:00 GMT)

Luigi Di Maio - lo scenario sul governo grillino con Matteo Salvini : il primo test con l'elezione dei presidenti delle Camere : A sentire oggi i commenti di Matteo Salvini su una possibile alleanza tra Lega e Movimento Cinque Stelle, l'ipotesi sembra quasi fantascienza, anzi a dirla con le parole del leghista pura 'fantasia'. ...

Beppe Grillo - quanti soldi vale lo strappo con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : 'Almeno 500mila euro all'anno' : Dietro la separazione tra Beppe Grillo e la Casaleggio & associati c'è molto più delle divergenze di idee sul Movimento Cinque Stelle e la campagna elettorale tutta in salita di Luigi Di Maio . La ...

Luigi Di Maio - Alessandra Ghisleri e i sondaggi sul nuovo M5s : 'Quanti voti perde senza Grillo' : Quanto costerà a Luigi Di Maio il 'disimpegno' di Beppe Grillo dal Movimento 5 Stelle ? La scelta del fondatore e leader morale, a pochissime settimane dalle urne, ha dato il là alle previsioni dei ...