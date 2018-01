Lorenzo Riccardi Uomini e donne | intrighi | fiori | scelte e polemiche!

Chi è Lorenzo Riccardi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Lorenzo Riccardi? A Uomini e Donne è il corteggiatore più amato del momento, anche se è comunque uno di quelli che divide l'opinione pubblica: o lo si ama o lo si odia, e noi lo amiamo. Con la sua straripante simpatia ci fa divertire sempre e non c'è puntata del trono Classico in cui non ci si diverte grazie a lui, e ben venga tutto questo. Sperando riesca comunque a dare qualcosa che vada oltre la simpatia alle troniste, ovviamente. Vi ...

Lorenzo RICCARDI/ Uomini e donne - Sara infuriata : "Tu rappresenti tutto quello che io non voglio" : LORENZO RICCARDI ha perso la testa per Nilufar Addati oppure no? La domanda continua a tenere incollati i fan di Uomini e donne allo schermo ma oggi nuovi indizi lasceranno pensare...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 16:00:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - dai fiori "segreti" all'esterna con Sara Affi Fella : Lorenzo Riccardi ha perso la testa per Nilufar Addati oppure no? La domanda continua a tenere incollati i fan di Uomini e donne allo schermo ma oggi nuovi indizi lasceranno pensare...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:07:00 GMT)

Chi è Lorenzo Riccardi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Lorenzo Riccardi? A Uomini e Donne è il corteggiatore più amato del momento, anche se è comunque uno di quelli che divide l'opinione pubblica: o lo si ama o lo si odia, e noi lo amiamo. Con la sua straripante simpatia ci fa divertire sempre e non c'è puntata del trono Classico in cui non ci si diverte grazie a lui, e ben venga tutto questo. Sperando riesca comunque a dare qualcosa che vada oltre la simpatia alle troniste, ovviamente. Vi ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar e Sara : Lorenzo Riccardi pronto a cambiare idea! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi ha deciso di dichiararsi per Nilufar Addati: una scelta affrettata? Ecco perchè potrebbe cambiare idea.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 05:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar Addati e Lorenzo Riccardi avvistati in esterna! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivellin tornerà in studio? Intanto sul web Ester Glam si complimenta con le ex rivali, Marianna e Angela.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:02:00 GMT)

Lorenzo RICCARDI/ Uomini e Donne - piovo critiche sul corteggiatore : "Vuole solo visibilità" : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, LORENZO RICCARDI si è dichiarato per Nilufar Addati. Ma il web non condivide la sua scelta. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Lorenzo RICCARDI/ Uomini e Donne : il corteggiatore si dichiara per Nilufar - ma il web non condivide la scelta : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, LORENZO RICCARDI si è dichiarato per Nilufar Addati. Ma il web non condivide la sua scelta. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi eliminato? Il rifiuto di Sara lo mette alle strette! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi presto eliminato? Sara Affi Fella "rifiuta" l'esterna con lui ma questo gesto potrebbe costargli caro...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:05:00 GMT)

SARA AFFI FELLA / Lorenzo Riccardi ancora indeciso? Lei fa la sua contromossa (Uomini e donne) : SARA AFFI FELLA, tronista di Uomini e donne, prende posizione nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi e rifiuta di andare in esterna con lui.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Lorenzo RICCARDI/ Video - nuovo scontro con Emanuele Trimarchi a Uomini e Donne : "Fai il fenomeno!" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, LORENZO RICCARDI sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:53:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Video - Emanuele Trimarchi lo attacca a Uomini e Donne : "Sono uno squalo - vi disintegro" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:55:00 GMT)

Lorenzo RICCARDI/ Uomini e donne - scontro con Emanuele Trimarchi : scintille e insulti in studio : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, LORENZO RICCARDI sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:40:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - lo scontro con Emanuele Trimarchi e la "scelta" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:01:00 GMT)