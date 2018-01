Lorenzo e la Ducati volano a Sepang

MotoGP - la Ducati inizia a far paura : Lorenzo fa il record : E' una Ducati che inizia a far paura alla concorrenza, quella che si comincia a intuire nel caldo torrido della Malesia. Alla pausa pranzo, quando mancano meno di 3 ore alla fine della prima sessione ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Confermo che la nuova Ducati è più adatta al mio stile di guida” : Quarto tempo, a poco più di un decimo dal leader di giornata Maverick Vinales su Yamaha, Jorge Lorenzo conferma le impressioni avute nel day-1 di questi test a Sepang sulla nuova Ducati. Lo spagnolo, infatti, ha ribadito di trovarsi bene con la GP18, soprattutto in percorrenza, riuscendo a gestire la moto, in maniera migliore soprattutto in configurazione da gara. “Non abbiamo potuto migliorare più di tanto la moto, che è rimasta simile a ...

MotoGP - Jorge Lorenzo contento della nuova Ducati : “La GP18 è più adatta al mio stile di guida” : Non nasconde tutta la sua soddisfazione Jorge Lorenzo al termine della prima giornata di test, sul circuito di Sepang (Malesia). Il pilota della Ducati, terzo in graduatoria a meno di 4 decimi da Daniel Pedrosa (Honda) ed a 32 millesimi dal compagno di squadra Andrea Dovizioso, ha motivi per cui essere soddisfatto. L’essere stato subito veloce e all’altezza del teammate è una constatazione molto positiva se confrontata al gap ...

MotoGP Ducati : presentata la nuova Desmosedici GP 18. Dovizioso e Lorenzo puntano al titolo iridato : Dopo un 2017 concluso con la grande prestazione di Andrea Dovizioso , vice campione del mondo alle spalle del pilota Honda Marc Marquez e un Jorge Lorenzo apparso in recupero nel feeling con la sua ...

MotoGp Ducati - in quota Lorenzo meglio di Dovizioso : TORINO - Grande ottimismo in casa Ducati, e non solo. A vedere un futuro roseo per la casa di Borgo Panigale sono anche i bookmaker, che considerano il team emiliano il rivale numero uno di Marc ...

Ducati GP18 - svelata la nuova Desmosedici di Dovizioso e Lorenzo : La Rossa di Dovizioso e Lorenzo dà il via al GP 2018. “Siamo pronti”, apre le danze l'ad Domenicali. E via il velo: rossa sì, ma con una buona dose di grigio nella livrea. Questa la novità cromatica più...

MotoGP Ducati 2018 - Lorenzo : 'Il Mondiale è questione di tempo. Nel 2018 il miglior Jorge di sempre' : "Abbiamo una squadra e una moto pronte per vincere. Il mio obiettivo è continuare a crescere in Ducati e offrire la migliore versione di Jorge Lorenzo da sempre. Se sarà così, rischiamo di vincere ...

Nuova Ducati - presentata la moto di Dovizioso e Lorenzo : obiettivo titolo mondiale [FOTO] : 1/11 ...

Diretta / Presentazione nuova Ducati MotoGp : foto - ecco la Desmosedici 2018 con Dovizioso e Lorenzo! : Diretta Presentazione Ducati: streaming video e tv, foto della nuova Desmosedici MotoGp 2018 svelata a Borgo Panigale e le parole dei piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:05:00 GMT)

LIVE Presentazione Ducati 2018 in DIRETTA STREAMING : giù i veli sulla nuova Desmosedici di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo : La Presentazione della Ducati 2018 sarà trasmessa in DIRETTA STREAMING sul sito motogp.com ma anche sul sito di Sky Sport. CLICCA QUI PER VEDERE LA Presentazione DELLA Ducati 2018 FOTOCATTAGNI

LIVE – Presentazione Ducati 2018 in DIRETTA STREAMING : giù i veli sulla nuova Desmosedici di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Presentazione della Ducati 2018, la moto con cui la scuderia di Borgo Panigale affronterà il Mondiale di MotoGP che scatterà a fine marzo. Oggi si alza il velo sulla Rossa, sale l’attesa per conoscere tutte le novità del bolide su cui saliranno Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo nella prossima stagione: il vicecampione del Mondo vorrà confermarsi ai massimi LIVElli dopo aver duellato alla pari ...

MotoGP - presentazione Ducati 2018 : sarà una moto più adatta a Jorge Lorenzo? : La nuova Ducati domani verrà presentata nell’Auditorium della sede di Borgo Panigale. Spetterà alla scuderia italiana, dunque, svelare le forme della propria nuova creatura e la curiosità è tanta su quel che sarà un progetto con un obiettivo chiaro: vincere l’iride e consentire ai due piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo di centrare il bersaglio grosso. Dopo un 2017 estremamente positivo che ha visto il “Dovi” in lizza ...

DUCATI " Lunedì 15 gennaio ore 10 - 30 presentazione del Team Moto GP 2018 - con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo QUI LA DIRETTA STREAMING : L'evento, durante il quale sarà presentata la DUCATI Desmosedici GP insieme ai due piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è anche in DIRETTA STREAMING su www.DUCATI.com e sul profilo Facebook ...

Motogp - Ducati elogia Lorenzo : "Si è adattato alla moto" : ROMA - Un grande elogio - per lo sforzo, l'impegno e il risultato - tributato a Jorge Lorenzo, destinatario delle belle parole spese da Davide Tardozzi, team manager della Ducati Motogp. Lo spagnolo - ...