Lorella Boccia si sposa con Nicolò Presta | matrimonio entro il 2018

: Lorella Boccia by Davide Bonaiti - editorial_f : Lorella Boccia by Davide Bonaiti - venti4ore : Lorella Boccia: “Per queste nozze con Niccolò Presta avrei atteso cent’anni” - Mr_Avantos : Lorella Boccia - taboooz_gossip : Lorella Boccia: La prima ballerina di Ciao Darwin Sexy su #Instagram - CBaciami : Lorella Boccia ha detto sì al fidanzato producer: «Ecco come mi ha chiesto di sposarlo» -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di martedì 30 gennaio 2018)si, il suo fidanzato, le ha organizzato una proposta dicon i fiocchi. Tra le ultime novità sulle imminenti nozze della ballerina di Amici di Maria De Filippi si parla proprio del momento in cuiha chiesto adirlo, una proposta che tutte le donne sognano di ricevere. Eh sì, ci ha saputo davvero fare, ma naturalmenteha detto sì non solo per come le è arrivata la proposta, perché è davvero tanto innamorata e totalmente rapita dal figlio di Lucio. Al settimanale Gente, la ballerina ha raccontato come è andata quel fatidico 27 dicembre 2017, un giorno che di per sé già non era come tanti altri, visto che è giorno in cui è nata. Erano in vacanza in Kenya e, suo futuro marito, ha organizzato una romanticissima cena sulla spiaggia:"Intorno a noi rosse, petali e cuori. Mi consegna una lettera ...