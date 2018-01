Lombardi | M5S | «Grillo? Non vuole più bene a me che a Di Maio | è papà di tutti» diretta

Roberta Lombardi - M5S : «Di Maio? Non gli do dieci perché la perfezione non esiste» Live : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #corriereLive

Lazio - Di Maio : 'Tutto M5S con Lombardi - segnali positivi' : ...smarcato da Lombardi dico che non solo io sono al fianco di Roberta come lo è tutto il M5S ma soprattutto noi stiamo insieme e al fianco ai cittadini laziali che sono stati abbandonati dalla politica"...

M5S : Violi - in Lombardia squadra fortissima : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - “Sono orgoglioso delle candidature per le nazionali e le regionali del M5S. E’ una squadra fortissima che lavorerà in stretta sinergia, mantenendo un forte legame con il territorio lombardo". Lo afferma Dario Violi, candidato del M5S alla presidenza della Regione Lombar

Lombardia : Violi (M5S) - nulla a che spartire con programmi Gori e Fontana : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - "Devo ancora capire quali sono i punti dei programmi di Gori e Fontana, non sono ancora riuscito a leggere i loro programmi. Chi vuole ancora portare avanti le politiche portate avanti per vent'anni dal centrodestra e chi si propone come alternativa elogiando il ventenn

Regionali Lombardia - Violi (M5S) : “Fontana non è forte delle sue idee”. E su Gori : “Elogia ventennio Formigoni” : “Punti in comune tra me, Gori e Fontana? Devo capire quali sono quelli di Gori e Fontana, perché non sono ancora riuscito a leggere i loro programmi. Chi vuole portare avanti le politiche del centrodestra e chi si propone come alternativa elogiando il ventennio ‘formigoniano’ non hanno nulla da spartire con noi. Nomi imposti nelle liste dal M5s? Faccio fatica a vedere imposizioni, ho visto partiti che stanno nelle stanze fino ...

M5s - comizio di Roberta Lombardi contro i burocrati della Sanità : “Ce lo stanno leccando anche a noi… prima ce lo leccano - poi…” : “..Il cui unico pregio e leccare il culo al politico di turno…”, “e ce lo stanno leccando anche a noi in questi giorni…”, “prima ce lo leccano e 5 minuti dopo che siamo usciti ci fanno il comunicato contro”. Parentesi non esattamente signorile per Roberta Lombardi durante un comizio ieri sera a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Nel descrivere l’atteggiamento, a suo dire falso e ...

Lazio - Lombardi : da M5s soluzioni a cittadini - gli altri il passato : Roma, 19 gen. (askanews) 'Oggi ho preso pioggia e freddo, ho visto una provincia bellissima a Viterbo e ho incontrato persone che hanno voglia di riscatto, di idee e soluzioni, quelle che il M5S ha ...

Un porto d'armi per gli animali feroci. La proposta del candidato M5S in Lombardia : Un 'porto d'armi' per i proprietari di cani feroci. È la proposta avanzata dal candidato del Movimento Cinque Stelle alla presidenza della Regione Lombardia, Dario Violi."In questi anni abbiamo visto ripetutamente quanti cani feroci hanno aggredito nei parchi bambini con ferite gravi e anche uccidendoli", ha detto Violi, intervistato da Klaus Davi, conduttore del web talk KlausCondicio. "Avere un cane comporta delle responsabilità ...

Infortuni : Violi (M5S) - assurdo che in Lombardia si muoia ancora sul lavoro : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "E' assurdo che in Lombardia si muoia ancora sul lavoro nel 2018. Esprimo profondo cordoglio per la morte dell’operaio di Brescia e di quattro a Milano. Le mie più sentite condoglianze vanno ai familiari e ai colleghi delle vittime. L’escalation di incidenti sul lavoro