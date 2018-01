Lo spettacolo teatrale di Andrea Scanzi arriva anche a Foligno

morto David Zard - grande impresario dello spettacolo teatrale e musicale : morto a Roma David Zard , protagonista della scena musicale e teatrale italiana per oltre quaranta anni. Zard aveva appena compiuto 75 anni. Infatti era nato a Tripoli il 6 gennaio del 1943. 'Notre ...

Mary Poppins - Il Musical/ Arriva in Italia il noto spettacolo teatrale : debutto a Milano : Mary Poppins, Il Musical Arriva in Italia! Lo show va in scena dal 13 febbraio al 13 maggio al Teatro Nazionale di Milano e Arriva poi al cinema il sequel del film con Julie Andrews(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:51:00 GMT)