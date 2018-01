L'Italia rischia di finire davanti alla Corte Ue perché non fa abbastanza contro lo smog : La Commissione europea ha lanciato un ultimatum a nove Stati membri, tra cui l'Italia, affinché presentino “al più tardi entro lunedì” nuove misure per affrontare il problema della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico, altrimenti saranno deferiti alla Corte di Giustizia dell'Ue. “Ancora oggi, nel 2018, 400 mila persone stanno ancora morendo prematuramente ogni ...

Rivoluzione Sky - addio alle paraboliche : tutto streaming online - ma l’Italia rischia di rimanere al ‘buio’ : Rivoluzione SKY – La Rivoluzione che ha in mente di attuare Sky potrebbe portare diversi disagi agli utenti. Secondo quanto riportato dalla ‘Bbc’, infatti, l’intenzione della tv di Murdoch è quella di abolire del tutto l’uso delle antenne paraboliche, trasmettendo i programmi online (sarà comunque sempre necessario essere in possesso di un decoder) in streaming. L’Italia è stato scelto come primo paese per ...

Ciclismo - il caso Moscon-Reichenbach alla Commissione Disciplinare? L’Italiano rischia una squalifica : Il caso Moscon-Reichenbach non sarebbe ancora chiuso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le accuse dello svizzero nei confronti dell’italiano su un episodio accaduto all’ultima Tre Valli Varesine (“Mi ha buttato giù apposta“, si riferisce a una caduta in discesa che gli ha procurato anche un grave infortunio) avrebbero generato un dossier che sarebbe approdato davanti alla Commissione Disciplinare della UCI. Lo scorso ...

Cosa rischia l'Italia se non riesce a ridurre drasticamente lo smog nelle città : Il 30 gennaio prossimo il ministro dell'Ambiente italiano, Gianluca Galletti, insieme ai colleghi di altri otto stati UE, è stato convocato a Bruxelles dal commissario europeo per l'Ambiente Karmenu Vella, per un aggiornamento sulle misure pianificate dal nostro Paese in materia di inquinamento atmosferico. Questo incontro è l'ultimo avvertimento, prima di una probabile causa davanti alla Corte di giustizia europea. ...

Cosa rischia l'Italia se non riesce a ridurre drasticamente lo smog nelle città : Il 30 gennaio prossimo il ministro dell'Ambiente italiano, Gianluca Galletti, insieme ai colleghi di altri otto stati UE, è stato convocato a Bruxelles dal commissario europeo per l'Ambiente Karmenu ...

Cosa rischia l'Italia se non riesce a ridurre drasticamente lo smog nelle città : Il 30 gennaio prossimo il ministro dell'Ambiente italiano, Gianluca Galletti, insieme ai colleghi di altri otto stati UE, è stato convocato a Bruxelles dal commissario europeo per l'Ambiente Karmenu Vella, per un aggiornamento sulle misure pianificate dal nostro Paese in materia di inquinamento atmosferico. Questo incontro è l'ultimo avvertimento, prima di una probabile causa davanti alla Corte di giustizia europea. ...

Smog - Italia convocata a Bruxelles : rischia il deferimento alla Corte di Giustizia Ue. Sotto accusa per i livelli di NO2 e PM10 : L’Italia a un passo dalla Corte di Giustizia per l’inquinamento atmosferico. Il prossimo 30 gennaio il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, insieme ai colleghi di altri otto stati dell’Unione Europea, è stato convocato a Bruxelles dal Commissario europeo per l’ambiente Karmenu Vella, per un aggiornamento sulle misure pianificate dal nostro Paese per adeguarsi ai parametri normativi dell’Ue in materia di qualità dell’aria. Un ultimatum? ...

Malware Italiano legge messaggi WhatsApp e scatta foto : ecco cosa si rischia Video : Privacy a rischio: in Europa è scattato l'allarme per il virus Skygofree. Secondo quanto rilevato dagli esperti il nuovo #Malware permette di leggere i messaggi #WhatsApp e l'utilizzo della fotocamera con il rischio che vengano scattati selfie senza permesso. Il pericoloso programma [Video] invasivo è stato individuato dalla societa' di sicurezza informatica Kaspersky che in un dettagliato rapporto ha descritto Skygofree come un 'cavallo di ...

Italia - Fitch : dopo voto rischia stallo politico - politica fiscale più espansiva - siamo preoccupati : L'Italia rischia lo stallo politico dopo le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Lo ha detto Michele Napolitano, responsabile della divisione di debiti sovrani dell'Europa occidentale di Fitch, in ...

Malware Italiano legge messaggi WhatsApp e scatta foto : ecco cosa si rischia : Privacy a rischio: in Europa è scattato l'allarme per il virus Skygofree. Secondo quanto rilevato dagli esperti il nuovo Malware permette di leggere i messaggi WhatsApp e l'utilizzo della fotocamera con il rischio che vengano scattati selfie senza permesso. Il pericoloso programma invasivo è stato individuato dalla società di sicurezza informatica Kaspersky che in un dettagliato rapporto ha descritto Skygofree come un 'cavallo di Troia'. I ...

ALBERTO MENINO/ Video - "Ho rischiato di finire all'Inferno - stavolta è andata bene!" (Masterchef Italia 7) : ALBERTO MENINO è uno dei concorrenti di Masterchef 7. Nel corso dell'ultima puntata ha rischiato di uscire dal programma per colpa di una prova che ha totalmente sbagliato. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:04:00 GMT)

Casinò di Campione d'Italia rischia il fallimento : E' stata la procura di Como a chiederlo al Tribunale, perché la società che gestisce la casa da gioco, di cui il comune è socio unico, ha debiti per quasi 51 milioni di euro. Una esposizione enorme ...

La ripresa economica rischia di affievolirsi per l’Italia : Non sono buone le prospettive per l’Italia nel 2018. La ripresa economica lo scorso anno ha segnato un + 1,5% ma rischia di affievolire già nel corso dei prossimi mesi. A sostenerlo l’Ufficio studi della Cgia, secondo il quale gli…Continua a leggere →

ALBERTO MENINO/ Video : Rischia - ma alla fine conquista il grembiule. "Sono determinato" (Masterchef Italia 7) : Video, ALBERTO MENINO continua la sua corsa a Masterchef nonostante sia stato a un passo dall'eliminazione. Ecco i piatti più gustosi che ha preparato e il suo cavallo di battaglia.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 06:48:00 GMT)