L’Italia è il terzo Paese al mondo per numero di telefonini

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 30 gennaio 2018) Gennaio sarà pure un mese faticoso, ma almeno fornisce qualche risposta. Come quelle di Digital in 2018, il rapporto globale che quest’anno l’agenzia creativa We Are Social ha realizzato in collaborazione con Hootsuite, piattaforma per il social media management. Secondo l’analisi, che ha preso in esame 239 paesi, ildi coloro che accedono a Internet nelha superato i quattro miliardi di persone: più della metà della popolazione mondiale è online. La distribuzione per regioni resta ancora sbilanciata, se pur con tassi di penetrazione che arrivano e superano il 50% anche nelle aree in fondo alla classifica (come il Sud Africa). I social media, in generale, registrano quasi 3,2 miliardi di persone attive. In Italia, li utilizzano 34 milioni di persone e il tempo trascorso sulle piattaforme social ogni giorno, da ogni dispositivo è di 1 ora e 53 minuti (in ...