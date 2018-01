Liste elettorali | scendono in campo anche i professionisti

Elezioni 2018 e Liste elettorali : cambiare musica - orchestrali e regole d’ingaggio : Ugo Sposetti, già storico tesoriere dei Ds, il difensore a oltranza dei vitalizi, senatore uscente epurato dalle liste renziane del Pd, sbotta e definisce il suo capo "delinquente seriale che ci fa perdere i giovani". Un'espressione un po' forte, possibile frutto di delusione personale. Se fosse stato candidato avrebbe usato altre parole, credo. Perlomeno, a differenza di un tempo non troppo lontano, il "purgato" costretto a confessare ...

Liste elettorali - in Campania con Forza Italia candidata anche Flora Beneduce - indagata con Cesaro : “Mi hanno dato questa busta… c’erano duemila euro dentro… me li sono presi… diciamo mi sono fatto duemila cazzi dei miei che sai… il momento… che sto in difficoltà… e giustamente cerco di non fare una brutta figura… (…) alla fine… io… se scendo in campo… senza presunzione i due, trecento voti li teniamo sempre…”. E’ un brano dell’intercettazione ambientale che ha messo nei ...

Altro che Siani : 5 imputati ed un indagato - ecco le Liste elettorali “pulite” del Pd : Dopo una difficile gravidanza a rischio aborto, tra notti insonni e giornate travagliate, il Pd ha finalmente partorito le liste dei candidati con cui si presenterà alle prossime elezioni. E pensare che qualche giorno prima il Partito democratico si era vantato di aver candidato Paolo Siani a Napoli, fratello di Giancarlo, il giornalista ucciso dalla Camorra nel 1984. La solita candidatura di facciata che nasconde ben Altro. Infatti, il Pd ...

Presentate le Liste elettorali vicentine di INSIEME con Psi - Verdi e prodiani : a Vicenza c'è Giovanni Coviello direttore di VicenzaPiù : Dal mondo dell'amministrazione pubblica, dell'impresa, della scuola pubblica, del giornalismo, del pacifismo, dell'arte e dell'ambientalismo. La lista "INSIEME" è parte della coalizione di ...

Pd - da De Luca jr a Francesco Alfieri : nelle Liste elettorali in Campania cinque imputati e un indagato : Prima di essere candidato a Napoli come esponente della società civile per un Pd locale devastato da scandali, inefficienze, defezioni e un preoccupante calo di credibilità, Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, il cronista ucciso dalla camorra nel 1985, ha avvertito Matteo Renzi: “Niente nomi chiacchierati in lista altrimenti sarò costretto a lasciare, ho chiesto che con me ci siano i migliori”. Renzi promise di accontentarlo. ...

AAA Posto cercasi (nelle Liste elettorali) : “Matteo, scusa ma io piuttosto che fare fuori i miei, non mi candido”. Parole pronunciate da Andrea Orlando e indirizzate a Matteo Renzi. “Liberi e uguali ha un problema politico. Avevo proPosto di fare le liste in modo nuovo e diverso. Non sono stato ascoltato e adesso il leader a cui ci siamo completamente affidati, in modo anche ingenuo e sincero, ci darà la risposta. Spero”. Pippo Civati, il fondatore di Possibile, si diceva amareggiato e ...

Vertici Pd ancora al lavoro sulle Liste elettorali : Roma, 27 gen. (askanews) Stato maggiore del Pd ancora al lavoro sulle liste. Tra gli altri a occuparsi del dossier c'è il ministro dello Sport Luca Lotti, che ha infatti annullato la partecipazione all'inaugurazione di un comitato elettorale a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Le liste, ha comunicato il Pd, saranno pubblicare &...

La carica dei portavoce : dallo staff dei politici a un posto nelle Liste elettorali - così gli spin doctor approdano in Parlamento (di C. ... : ... altro esponente dell'universo Margherita che da storico portavoce di Francesco Rutelli durante gli anni da sindaco di Roma e non solo è riuscito ad approdare nel mondo della politica nella 17esima ...

Le Liste elettorali mandano in tilt il Pd : Io e la mia città, io ed il territorio dove vivo da 50 anni, io ed il mio amore per la mia città e per la politica. Lo so: a guardare i risultati delle precedenti elezioni non ho molte chances. Il ...

Matteo Renzi - pulizia nelle Liste elettorali : tremano Damiano - Fioroni e Pollastrini : Dopo il 'rottamatore', ora Matteo Renzi sembra voler mettere in atto un serio 'repulisti' delle liste elettorali. Ormai a sole 24 ore dalla chiusura delle liste , molti sono i big del Pd che tremano. ...

**Palermo : in corso sequestro Liste elettorali a sostegno Ferrandelli alle amministrative** : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Palermo, come apprende l'Adnkronos, si trovano negli uffici elettorali del Comune di Palermo per eseguire un decreto di sequestro emesso dalla Procura che riguarda la documentazione relativa alle liste e

Liberi forse - Uguali no. Le Liste elettorali certificano un progetto politico sul punto di implodere : Liberi, forse. Ma Uguali no. Perché qualcuno, come nel romanzo di Orwell, è più uguale degli altri, in queste liste che certificano, complessivamente, un progetto sul punto di implodere. Pietro Grasso, leader calato dall'alto, planerà su due proporzionali sicuri, in Sicilia e nel Lazio. E al momento non risulta candidato, unico leader nel panorama nazionale, in nessun collegio uninominale.Racconta più di un ...