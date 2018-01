L' Isola dei Famosi | la mamma di Cechu contro Monte e la marijuana

Cristiano Malgioglio vs L’Isola dei Famosi : ‘Un film è più interessante’ : L’Isola dei Famosi: il tweet di Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio ‘punge’ L’Isola dei Famosi 2018. Così, il programma di Canale5 sembra ‘perdere’ un telespettatore famoso. Lunedì 29 gennaio 2018, infatti, durante la messa in onda della seconda puntata del reality show, ‘Malgy’ ha scatenato i fan sui social. Lo ha fatto con un ‘cinguettio’ contenente considerazioni non proprio ...

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 6 milioni (24 - 8%) - battuto il finale di Romanzo famigliare : Ascolti tv di lunedì 29 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 29 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la sesta e ultima puntata della fiction Romanzo famigliare. Risultati? spettatori (% di share) nel […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,6 milioni (24,8%), battuto il finale di Romanzo famigliare proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi a Rosa Perrotta : "Ti ho fatto pure un clistere" : La seconda puntata dell 'Isola dei Famosi è stata piuttosto scoppiettante, dall'inizio fino alla fine. A tenere banco, infatti, nelle prime ore della diretta è stata la rivelazione choc di Eva Henger ...

L’Isola dei Famosi e lo sdoganamento definitivo della marijuana : Ok, adesso non è proprio più droga. Ieri sera all’Isola dei Famosi, di fronte a una scintillante quanto fintamente basita Alessia Marcuzzi, Eva Henger (si parlava di nominati ed eliminazioni) ha provato il gioco sporco con il “rivale” Francesco Monte. Come? “Sputtanando” il fatto che, prima di partire per l’isola, tutti chiusi nella villa ad aspettare l’imbarco, il bel giovine si sia sparato qualche canna. “Ha portato la droga ...

Francesco Monte - droga all'Isola dei Famosi : la mamma di Cecilia Rodriguez spara a zero sull'ex genero : Ha stupito tutti la confessione di Eva Henger sul caso marijuana fumata durante il programma da Francesco Monte . Se Alessia Marcuzzi ha voluto chiudere in fretta la spinosa questione - e così ha ...

Flavio Montrucchio vs Chiara Nasti/ Il marito di Alessia Mancini risponde con un video (Isola dei Famosi 2018) : Flavio Montrucchio risponde alle critiche di Chiara Nasti con un video in difesa della moglie Alessia Mancini, paragonata ad un pesce scorfano (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Eva Henger eliminata dall'Isola dei Famosi dopo le accuse choc a Francesco Monte : 'Ha portato droga' : Eva Henger a muso duro contro Francesco Monte. E forse proprio per questo eliminata dall'Isola dei Famosi. La pornostar non ha usato mezzi termini per screditare l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ...

Cristiano Malgioglio Vs L'Isola dei Famosi 2018/ Il reality? "Meglio un film con Sharif su un canale egiziano" : Cristiano Malgioglio boccia il reality L'Isola dei Famosi 2018 e su Twitter ammette di aver guardato un film in egiziano, molto più interessante della diretta di canale 5.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:13:00 GMT)

Francesco Monte e Paola di Benedetto : scatta il primo bacio sull'Isola dei Famosi : E' nato l'amore tra Francesco Monte e 'madre natura' Paola Di Benedetto? O è solo una trovata per rimanere il più a lungo possibile sull'Isola dei Famosi? Ai posteri l'ardua sentenza. Complice la ...

"Francesco Monte ha portato la droga all'Isola dei Famosi" : Eva Henger choc : Isola 2018, la seconda puntata parte subito con una dichiarazione choc di Eva Henger mandata in nomination da Francesco Monte. "Hai portato droga nel programma - dice Eva in diretta tv su Canale...

Isola dei Famosi 2018 - scoppia il caso canne. Eva Henger accusa Francesco Monte : “Ha fumato marijuana per tre giorni” : E’ stata una seconda puntata senz’altro stupefacente, quella de “L’Isola dei Famosi” andata in onda lunedì 29 gennaio su Canale 5. Già dimenticata la fashion blogger Chiara Nasti, ritiratasi dopo appena sette giorni, l’inizio di puntata è stato cocente: Eva Henger ha accusato l’ex tronista Francesco Monte di aver fumato delle canne nella villa che ha ospitato i concorrenti prima dello sbarco a Cayo Cochinos. ...

Nadia Rinaldi vs Rosa Perrotta/ Lite - "e pensare che quando sei stata male... "(Isola dei Famosi 2018) : Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto trash durante la diretta della seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:00:00 GMT)

Paola Caruso dall'Isola dei Famosi a Temptation Island Vip : pronta per il ruolo di tentarice : ... @PaolaCarusoofficial, in data: Gen 27, 2018 at 3:46 PST Tra pochissimo vi aspetto per farci un mondo di risate @giovanna_e_amadeus @instarai2 #staseratuttoèpossibile #step#PaolaCaruso #primaserata#...