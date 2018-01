L' Isola dei Famosi | la mamma di Cechu contro Monte e la marijuana

Francesco sarà squalificato dall'Isola dei Famosi? Ecco tutta la verità Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'#Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che ha appena visto il ritiro di Chiara Nasti [Video], la fashion blogger di Napoli. Le ultime novita' rivelano che uno dei protagonisti di questa nuova edizione rischierebbe la squalifica dopo le accuse infamanti rilasciate da Eva Henger. Ma andiamo a svelare cos'è accaduto, continuando a leggere qui sotto. Isola 2018: Eva Henger, accusa choc contro ...

Signorini - Malgioglio e la madre di Cecilia Rodriguez contro l'Isola dei Famosi Video : L'#Isola dei Famosi è tornata ed è tornata col botto, lo confermano i dati di ascolto della seconda puntata che ha registrato una media di 4.661.000 telespettatori per il 24.8% di share. Un ottimo risultato, dovuto anche ad una serata caratterizzata da molteplici polemiche, prima su tutti l'accusa di aver portato droga nel programma mossa da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Tutto è iniziato dai primi minuti di messa in onda del ...

Isola dei Famosi - Monte sarà eliminato dal reality? : La puntata de L'Isola dei Famosi andata in onda ieri 29 gennaio 2018 è stata ricca di colpi di scena: Eva Henger è stata eliminata dal reality al televoto, ma prima di uscire ha sganciato una vera e propria 'bomba' che ha lasciato tutti di stucco, compresa la conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo aver lanciato diverse frecciatine a Francesco Monte che l'aveva nominata, l'attrice ha dichiarato di aver visto l'ex tronista di Uomini e Donne mentre ...

FRANCESCO MONTE SCANDALO DROGA/ Isola dei famosi 2018 : minacce per Mercedesz Henger : Dopo la nomination di FRANCESCO MONTE, Eva Henger si "vendica" e lancia pesanti accuse all'ex tronista sull'uso di DROGA prima dell'inizio del reality. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:25:00 GMT)

Massimiliano Caroletti/ Il marito di Eva Henger su Instagram : "Non ve la meritate" (Isola dei Famosi 2018) : Massimiliano Caroletti ha commentato l'eliminazione di Eva Henger da L'Isola dei Famosi, pubblicando un post polemico sul proprio profilo ufficiale Instagram. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:35:00 GMT)

L’Isola dei Famosi : Nina Moric bacchetta Eva Henger : Eva Henger eliminata all’Isola dei Famosi: la critica di Nina Moric Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, e in questa circostanza Eva Henger ha fatto molto discutere. Il motivo? La ex attrice di film per adulti ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. ...

L'Isola dei Famosi batte l'ultima puntata di Romanzo famigliare : La seconda puntata dell 'Isola dei Famosi ha tenuto incollati alla televisione più di 4 milioni e mezzo di telespettatori. Quella di ieri sera, infatti, è stata una puntata esplosiva, ricca di colpi ...

Honduras non è solo Isola dei famosi - ma sangue e repressione : Ci sono morti di serie A e di serie B a seconda che questi facciano parte di paesi a cui vendiamo armi o governati da “amici” o nel quale invece governano politici che attuano politiche eterodosse? C’è da chiederselo quando si assiste trattamento che i cosiddetti “mezzi di informazione” riservano, a parità di distanza dal nostro paese, a fatti che dovrebbero essere raccontati con la stessa evidenza, ma che ...

Isola dei FAMOSI 2018 / Ascolti e pagelle : 4.661.000 spettatori e 24.8% di share (Seconda puntata) : Il meglio e il peggio della seconda puntata de L'ISOLA dei FAMOSI 2018, con le pagelle dei migliori e peggiori. Alessia Mancini continua a non convincere pubblico e compagni.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 13:25:00 GMT)

Isola dei Famosi - Nina Moric punge la Henger : "Eva - in bocca - ognuno ci mette quel che vuole" : La rivelazione choc di Eva Henger su Francesco Monte , in diretta all' Isola dei Famosi , ha lasciato di sasso il pubblico, ma anche la conduttrice e gli opinionisti. Confessare davanti a milioni di ...

Signorini commenta il caso 'droga' all’Isola dei Famosi : la critica pungente Video : Ieri è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta dalla bellissima Alessia Marcuzzi. Questa puntata ci ha riservato tante novita' e soprattutto, colpi di scena, che hanno avuto come protagonisti il pezzo da 90 #Francesco Monte ed Eva Henger. Quest'ultima, ha mosso delle pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, accuse che hanno anche penalizzato la donna durante il televoto ...

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...