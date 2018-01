L’Isola dei Famosi e lo sdoganamento definitivo della marijuana

Francesco Monte squalificato? L’Isola dei Famosi 2018 sotto accusa : arriva il comunicato ufficiale : Francesco Monte squalificato? Sono ore concitate queste dopo le dichiarazioni di Eva Henger ieri sera e la grande risonanza che oggi l'argomento ha avuto a Mattino 5 e Pomeriggio 5. Proprio durante la trasmissione di Barbara D'Urso è arrivato un comunicato ufficiale da parte della produzione dell'Isola dei Famosi 2018 che chiarisce alcuni dettagli della diretta di ieri e si parla della possibile squalifica dell'ex tronista e corteggiatore ...

L’Isola dei Famosi : Nina Moric bacchetta Eva Henger : Eva Henger eliminata all’Isola dei Famosi: la critica di Nina Moric Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, e in questa circostanza Eva Henger ha fatto molto discutere. Il motivo? La ex attrice di film per adulti ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico “chiude” in ritardo prima delL’Isola dei Famosi : STRISCIA la NOTIZIA va in onda questa sera, martedì 30 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Il tg è stato criticato per la durata della puntata del lunedì sera che anticipa L’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Signorini commenta il caso 'droga' alL’Isola dei Famosi : la critica pungente : Ieri è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta dalla bellissima Alessia Marcuzzi. Questa puntata ci ha riservato tante novità e soprattutto, colpi di scena, che hanno avuto come protagonisti il pezzo da 90 Francesco Monte ed Eva Henger. Quest'ultima, ha mosso delle pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, accuse che hanno anche penalizzato la donna durante il televoto ...

Cristiano Malgioglio vs L’Isola dei Famosi : ‘Un film è più interessante’ : L’Isola dei Famosi: il tweet di Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio ‘punge’ L’Isola dei Famosi 2018. Così, il programma di Canale5 sembra ‘perdere’ un telespettatore famoso. Lunedì 29 gennaio 2018, infatti, durante la messa in onda della seconda puntata del reality show, ‘Malgy’ ha scatenato i fan sui social. Lo ha fatto con un ‘cinguettio’ contenente considerazioni non proprio ...

L’Isola dei Famosi e lo sdoganamento definitivo della marijuana : Ok, adesso non è proprio più droga. Ieri sera all’Isola dei Famosi, di fronte a una scintillante quanto fintamente basita Alessia Marcuzzi, Eva Henger (si parlava di nominati ed eliminazioni) ha provato il gioco sporco con il “rivale” Francesco Monte. Come? “Sputtanando” il fatto che, prima di partire per l’isola, tutti chiusi nella villa ad aspettare l’imbarco, il bel giovine si sia sparato qualche canna. “Ha portato la droga ...

Questione droga alL’Isola dei Famosi 2018 (video) : Francesco Monte vede sfumare la sua carriera da attore? : L'abbandono di Chiara Nasti è passato subito in secondo piano quando, in apertura di puntata, scoppia la Questione droga all'Isola dei Famosi 2018 con protagonista proprio Francesco Monte. Eva Henger ce l'ha con lui ormai da giorni ma solo nella diretta di ieri sera ha avuto modo di far venire a galla il fatto che il pugliese ha portato droga nella villa dove stavano. La bomba arriva subito ad inizio di puntata quando Alessia Marcuzzi si ...

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. Chiara Nasti si ritira - entra Elena Morali. Eliminata Eva Henger. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – ...

Eva Henger eliminata alL’Isola dei famosi - nessun saluto con Francesco Monte : Eva Henger è il primo concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13: al televoto perde contro Marco Ferri. In precedenza aveva accusato Francesco Monte di aver “portato la droga” nel reality show di Canale 5. Eva Henger esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? La Henger deve abbandonare l’Isola nella seconda puntata […] L'articolo Eva Henger eliminata all’Isola dei famosi, ...

Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco Monte prima delL’Isola dei Famosi? Eva Henger lancia lo scoop : Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sentono ancora? Il gossip di Eva Henger Eva Henger continua a fare rivelazioni su Francesco Monte. Dopo aver confidato nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi che l’ex tronista di Uomini e Donne ha fumato marijuana in villa, l’attrice ha lanciato un succoso gossip che coinvolge Cecilia Rodriguez. […] L'articolo Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco Monte ...

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – ...

L’Isola dei Famosi : Daniele Bossari smaschera la Henger? : Eva Henger nella bufera all’Isola dei Famosi: la rivelazione di Daniele Bossari E’ da poco iniziata la seconda puntata de L’Isola 13, e ci sono già state innumerevoli polemiche. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi si è collegata immediatamente con l’Honduras per parlare con i due nominati di questa settimana: Eva Henger e Marco Ferri. E in questa circostanza la famosa ex attrice di film per adulti ha fatto una clamorosa ...

Giucas Casella a L’Isola dei Famosi 2018 : scheda e curiosità : Illusionista e personaggio televisivo, Giucas Casella è uno dei naufraghi protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella è uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2018. Per il noto illusionista non è la prima esperienza da naufrago visto che diversi anni fa, per la precisione nel 2008, era già partito alla conquista dell’Honduras ma fu costretto a ritirarsi per problemi di ...